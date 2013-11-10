بهره مندی 5 هزار نفر از برنامه های دارالقرآن کریم آذربایجان غربی

اسماعیل خیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دارالقرآن كريم در 3 محور آموزشهاي عمومي و تخصصي، تبليغ و ترويج و حمايت و نظارت بر عملكر موسسات و خانه هاي قرآن فعاليت مي كند، افزود: امسال برنامه هاي ابلاغي سازمان دارالقرآن كريم فصل بندي و در 3 مقطع تابستان، پاييز و زمستان اجرايي مي شود.

وی با بیان اینکه تا کنون بالغ بر یک هزار و 450 نفر از برنامه هاي قرآني بهره مند شده اند، اظهار داشت: این در حالی است که مراکز و خانه های قرآن روستایی و شهری نیز با برگزاری کلاسهای آموزش قرآن زمینه بهره مندی تعداد بیشتری را از آموزه های قرآنی فراهم می کنند.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از حضور 60 نفر در كلاس هاي آموزش عمومي قرائت سطح يك تا 3 قرآن كريم، 40 نفر در آموزش عمومي قرائت سطح 4 تا 5 قرآن كريم، 50 نفر در كلاسهاي ترجمه و مفاهيم سطح يك تا 4 قرآن، 200 نفر در حفظ جز 29 قرآن كريم و 70 نفر در كلاسهاي ثابت و محوري حفظ آيات الهي طي پاييز امسال خبر داد.

خیری از فعال بودن 120 موسسه قرآني، 30خانه قرآن شهري و 105 خانه قرآن روستايي در حال حاضر در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: از مجموع موسسات قرآنی فعال تنها 100 موسسه مجوز فعالیت دریافت کرده و مابقی نیز در حال طی مراحل هستند.

وی با بیان اینکه با هدف توسعه فعالیتهای قرآنی بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان امسال 10 موسسه قرآني و 20 خانه قرآن روستايي مورد حمايت هاي اعتباري دارالقرآن كريم قرار مي گيرند، گفت: این موسسات بر اساس برخی معیارهای مشخص و ابلاغی انتخاب و بر اساس نوع و سطح فعالیت آنها حمایتهای اعتباری انجام می شود.

وی همچنین از اجرای دوره‌های تربيت مربی پيش‌ دبستانی قرآن كريم با هدف تربيت نيروی متخصص قرآنی، خبر داد و اظهار داشت: در این جهت طی 6 ماهه اول امسال 20 دوره تربيت مربی سطح يك روخوانی و روانخوانی قرآن برگزار و تا پایان امسال نیز 4 دوره آموزشيار قرآنی در رشته روخوانی و روانخوانی برگزار می شود.