  1. استانها
  2. فارس
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

خداییان:

دستگاه قضایی بیش از دیگران به کار فرهنگی نیاز دارد

دستگاه قضایی بیش از دیگران به کار فرهنگی نیاز دارد

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: دستگاه قضایی بیش از دیگران به کار فرهنگی نیازمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان ظهر یکشنبه در اولین همایش روحانیون و رابطین فرهنگی دادگستری فارس با تاکید بر انجام کارهای فرهنگی در دستگاه قضایی افزود: توسعه فعالیت های فرهنگی موجب سلامتی بیشتر دستگاه ها می شود.

وی روحانیت را مسئول فرهنگی دانست و یادآور شد: خوشبختانه حضور روحانیت در دستگاه های قضایی یک فرصت بسیار بزرگ برای توسعه فعالیت های فرهنگی است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه جنگ امروز در میان تمدن ها مباحث فرهنگی است، گفت: وظیفه روحانیت در زمان امروز سنگین تر از گذشته است زیرا مباحث فرهنگی همواره مورد توجه مردم بود و از طرفی مردم به روحانیت اعتماد کامل دارند.

خداییان تاکید کرد: زمانیکه اسلام برای ما اولویت است و راه زندگی را به ما نشان می دهد حضور اسلام شناسان نیز لازم است زیرا روحانیت است که می تواند پاسخگوی مباحث و سئوالات شرعی باشد.

وی یادآور شد: حفظ نظام و انقلاب اولویت همگان است و زمانیکه این انقلاب به واسطه حضور روحانیت به موفقیت دست یافته باید به گونه ای رفتار شود که روحانیت نیز جایگاه اصلی خود را داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: از طرفی دیگر روحانیت حاضر در دستگاه قضا نیز باید دقت بیشتری در زمان صدور حکم داشته باشند زیرا حکم آنها به پای اسلام نوشته می شود.

خداییان ادامه داد: روحانیون حاضر در دستگاه قضا باید در ارتباطات خود نیز حساب شده عمل کنند.

کد مطلب 2173079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها