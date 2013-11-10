وضعیت حقوقی زنان پیش و پس از اسلام بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه تمرکز کتاب در انجام این مهم حوزه های مهمی همچون «ازدواج»، «طلاق» و «حمایت از زنان ذیل قواعد حقوقی» است.



ذیل چنین بررسی هایی فرایند بهبود وضعیت حقوقی زنان در نظام حقوق اسلام، با ارجاع به تغییرات رخ داده در عرصه های مختلف حقوقی، توضیح داده شده است. رویکرد کتاب به این حوزه مهم و خطیر با توجه به بصیرتی تاریخی و نگاهی به شرایط امروز و وضعیت های موجود رخ داده است.



در این کتاب همچنین به نقش اجتهاد، به مثابه موقعیتی پایان نیافته، در ارتباط با حقوق زنان پرداخته شده است. در انجام این مهم، با تاکید بر وضعیت حقوق زنان مسلمان در کشور هند، مباحثی نظیر رویکرد فقیهان به مسئله زنان، نحوه تفسیر و درک ایشان از منابع اصلی در مراجعه به مباحث مرتبط با حقوق زنان و مقایسه موقعیت ایشان در عصر قبل از ورود اسلام و بعد از آن مطالعه گردیده است.



مطالعه فرازهای مختلف کتاب بیانگر تلاشی چند وجهی است که از یک سوی درکی تاریخی، و مقایسه ای را دست مایه شناخت موقعیتی امروزین قرار می دهد و از سوی دیگر، در انجام این مهم، از دیسیپلینهای «مطالعات زنان» و «مطالعات حقوقی تاریخی/تطبیقی» بهره می گیرد؛ تلاشی که در عین حال، از نگاه های انتزاعی صرف پرهیز می دارد و جهت انسجام بخشی به بررسیهای خود به یک موقعیت خاص (احوال شخصیه زنان ذیل حقوق اسلامی در هند) می پردازد.