صبای قم به قعر جدول فوتبال دسته اول جوانان کشور رفت/ خطر بازگشت به دسته دوم در کمین صبا

به گزارش خبرنگار مهر، معلوم نیست که تیم های پایه باشگاه صبای قم دچار چه مشکلی شده اند که حضور آنها در فصل جدید مسابقات لیگ های رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید باشگاه های کشور در هفته های اخیر با مشکلات و موانع زیاد رو به رو شده است.

از ناکامی های اخیر تیم فوتبال بزرگسالان صبای قم و قرار گرفتن این تیم در رده نازل دوازدهم جدول رده بندی 16 تیمی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس بگذریم، تیم امید صبا در سه هفته اخیر مغلوب حریفان شده، نوجوانان صبا در پنج بازی متحمل سه باخت شده اند و جوانان صبا نیز در دو هفته متوالی از آغاز لیگ دسته اول جوانان کشور با ناکامی مواجه شده و به حریفان باخته اند.

بعد از برگزاری بازی‌های هفته اول از مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتبال رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور، در مسابقات هفته دوم لیگ دسته اول جوانان باشگاه های کشور از گروه دوم مقدماتی، تیم صبای قم بعد از باخت هفته نخست به پاس همدان، این بار به تیم خورشید کردستان نتیجه را واگذار کرد.

در حالی که فاصله ای 12 روزه بین دیدارهای هفته اول تا هفته دوم دور رفت مرحله گروهی وجود داشت اما این زمان مناسب برای رفع نقاط ضعف تیم جوانان صبا مفید نبود و این تیم بعد از شکست خانگی برابر پاس همدان، این بار در میهمانی تیم خورشید قروه کردستان باخت.

تیم فوتبال جوانان صبای قم در گروه دوم مرحله مقدماتی در کنار هشت تیم مدعی دیگر در حالی برای کسب مجوز صعود به مرحله بعد رقابت می‌کند که گام نخست را لرزان برداشت و در هفته اول از دور رفت این بازی‌ها در خانه متحمل شکست سنگینی شد.

فوتبالیست‌های آینده‌دار تیم جوانان صبای قم در نخستین گام از مسابقات این فصل در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم و در حضور تماشاگران فوتبال‌دوست قمی یکشنبه شب میزبان تیم پاس همدان بودند و در پایان با اختلاف دو گل مغلوب میهمان مطرح خود شدند.

شکست در مسابقه هفته اول رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول جوانان قهرمانی باشگاه‌های کشور بعد از قهرمانی در لیگ دسته اول و صعود به این دسته، برای جوانان صبای قم در حالی رقم خورد که این دیدار در مجموع چهار گل در برداشت و تنها یک گل سهم صبای قم بود.

فوتبالیست‌های جوان صبای قم در سال جاری نخستین حضور در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کنند زیرا با کسب مقام قهرمانی از لیگ دسته دوم به این رقابت‌ها صعود کرده‌اند و سعی دارند یک تیم قوی بوده و به دسته بالاتر راه پیدا کنند اما روندی که آنها در دو هفته اخیر پیش گرفته اند نه تنها این تیم را به دست برتر نمی رساند بلکه ممکن است آنها را به همان جایی که بوده بازگردانند.