  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

حجت الاسلام سلطانی خبر داد:

برپایی مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» در امامزادگان و بقاع متبرکه زنجان

برپایی مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» در امامزادگان و بقاع متبرکه زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف شهرستان زنجان از برپایی مجموعه نمایشگاهی « پند سرخ تاریخ » در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان زنجان خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سلطانی ظهر یکشنبه افزود: به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و عزاداری حضرت سید الشهداء(ع) مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه زنجان در معرض دید عموم قرار گرفته است

وی با بیان اینکه این مجموعه نمایشگاهی در 20 تابلو تهیه گشته است افزود: درس های عاشورا، اولین عبرت از حادثه ی عاشورا، درس عاشورا درس قیام الله و ... از جمله تابلوهای موجود در این مجموعه نمایشگاهی می باشد .

رئیس اوقاف شهرستان زنجان تاکید کرد: مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» شامل احادیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) در رابطه با واقعه عاشورا و امام حسین(ع) و نیز حاوی فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در رابطه با درسها و عبرت های عاشورا و تبیین این واقه بزرگ می باشد.

حجت الاسلام سلطانی افزود: سازمان اوقاف و امورخیریه در هر مناسبت و کار ویژه خود اقدام به چاپ و تهیه مجموعه نمایشگاهی برای نمایش عموم در بقاع متبرکه می‌کند.

کد مطلب 2173086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها