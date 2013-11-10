برپایی مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» در امامزادگان و بقاع متبرکه زنجان

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سلطانی ظهر یکشنبه افزود: به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و عزاداری حضرت سید الشهداء(ع) مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه زنجان در معرض دید عموم قرار گرفته است



وی با بیان اینکه این مجموعه نمایشگاهی در 20 تابلو تهیه گشته است افزود: درس های عاشورا، اولین عبرت از حادثه ی عاشورا، درس عاشورا درس قیام الله و ... از جمله تابلوهای موجود در این مجموعه نمایشگاهی می باشد .



رئیس اوقاف شهرستان زنجان تاکید کرد: مجموعه نمایشگاهی «پند سرخ تاریخ» شامل احادیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار (ع) در رابطه با واقعه عاشورا و امام حسین(ع) و نیز حاوی فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در رابطه با درسها و عبرت های عاشورا و تبیین این واقه بزرگ می باشد.



حجت الاسلام سلطانی افزود: سازمان اوقاف و امورخیریه در هر مناسبت و کار ویژه خود اقدام به چاپ و تهیه مجموعه نمایشگاهی برای نمایش عموم در بقاع متبرکه می‌کند.