  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۳۵

برپایی بازارچه کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه علامه

برپایی بازارچه کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه علامه

مرکز کار آفرینی دانشگاه علامه بازارچه کارآفرینی دانشجویی دانشگاه را با هدف تشویق دانشجویان کارآفرین به تلاش برای فعالیت و ارائه خدمات در عرصه‌های مختلف هنری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مرکز کارآفرینی دانشگاه این بازارچه به منظور تشویق و ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان کارآ‌فرین و علاقه مند به ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف هنری به ویژه دانشجویان شهرستانی که صنایع دستی و ایده های بومی استانی خاصی دارند برپا خواهد شد.

دانشجویان متقاضی می‌توانند تا تاریخ 30 آبان ماه به سایت مرکز کارآفرینی دانشگاه (به شرح ذیل) مراجعه و نسبت به معرفی طرح خود اقدام کنند.

آدرس سایت مرکز: www.atu.ac.ir  معاونت دانشجویی، مرکز کارآفرینی؛ شماره تماس 44737605 به نشانی: انتهای اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، مرکز کارآفرینی است.

کد مطلب 2173091

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