برپایی بازارچه کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام مرکز کارآفرینی دانشگاه این بازارچه به منظور تشویق و ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان کارآ‌فرین و علاقه مند به ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف هنری به ویژه دانشجویان شهرستانی که صنایع دستی و ایده های بومی استانی خاصی دارند برپا خواهد شد.

دانشجویان متقاضی می‌توانند تا تاریخ 30 آبان ماه به سایت مرکز کارآفرینی دانشگاه (به شرح ذیل) مراجعه و نسبت به معرفی طرح خود اقدام کنند.

آدرس سایت مرکز: www.atu.ac.ir معاونت دانشجویی، مرکز کارآفرینی؛ شماره تماس 44737605 به نشانی: انتهای اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، مرکز کارآفرینی است.