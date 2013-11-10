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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

انتقال محسن مسلمان به پرسپولیس قطعی شد

انتقال محسن مسلمان به پرسپولیس قطعی شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: محسن مسلمان، هافبک تیم ذوب‌آهن بعد از توافق مسئولان باشگاه پرسپولیس و ذوب‌آهن به جمع سرخ‌پوشان می‌پیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محسن مسلمان، هافبک تیم ذوب‌آهن اصفهان که بحث حضور او در پرسپولیس طی روزهای گذشته مطرح بود، پس از توافق مدیران باشگاه ذوب‌آهن و پرسپولیس به این تیم می‌پیوندد.

قرار است رضایتنامه مسلمان طی روزهای آینده صادر شود و این بازیکن به اردوی تیم فوتبال پرسپولیس تهران بپیوندد.

مسئولان ذوب‌آهن برای حضور مسلمان در جمع سرخ‌پوشان پایتخت شروطی گذاشته بودند که حضور میلاد غریبی و خانزاده در تیم ذوب‌آهن از جمله این شروط به شمار می‌رفت.

اصغر فروتن، سرپرست ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون خبر حضور مسلمان در جمع سرخپوشان گفت: این صحبت‌ها از قبل انجام شده بود و قرار بود مسلمان تا پایان نیم‌فصل به پرسپولیس برود و با توجه به اظهارات مدیرعامل باشگاه، به نظر می‌رسد که این انتقال قطعی شده است.

ذوب‌آهن طی روزهای گذشته با بازیکنان دیگری نیز وارد مذاکره شده و احتمالاً در روزهای آینده حضور این بازیکنان در جمع سبزپوشان اصفهانی قطعی می‌شود.

کد مطلب 2173093

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