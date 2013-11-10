سطح زیرکشت گندم در قزوین به 153 هزار هکتار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ناظران گندم ظهر یکشنبه با حضور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در سالن باغستان برگزار شد.
حسن جلیلوند در این مراسم اظهارداشت: برنامه اجرایی طرح خودکفایی گندم استان در سال زراعی جاری در بخش های ساماندهی بذر، به زراعی، مدیریت مزرعه و کنترل پروژه عملیات زراعی اجرا می شود.
وی افزود: به منظور اجرای طرح نظارت بر مزارع گندم در سال زراعی جاری 52 ناظر کشاورزی برای مشارکت جذب شدند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: مراحل جذب ناظران، مناطق طبق دستورالعمل ابلاغی توسط ستاد گندم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اجرا و پس از بررسی و تائید ستاد گندم استان به پیمانکاران منتخب ابلاغ می شود.
وی هدف از برگزاری همایش را آشنایی ناظرین با وظایف محوله، انتقال تجارب و یافته های جدید در مزارع گندم ذکرکرد.
جلیلوند بیان کرد: به صورت میانگین هر کارشناس ناظر در طرح گندم آبي در سطح 250 هکتار و گندم ديم در سطح 350 هکتار در امر کاشت و داشت مزارع گندم با عملکرد کمتر از منطقه نظارت فني خواهد داشت.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، انتخاب بهترین اشخاص حقيقي و حقوقي مجری از لحاظ امکانات و توانمندی ها، کارشناسان متخصص و مجرب، ارائه بهترین راهکار برای افزایش تولید محصول را از ویژگی های انتخاب ناظرین برشمرد.
این مسئول با اشاره به اهمیت طرح خودکفایی گندم در استان تصریح کرد: برنامه اجرایی طرح خودکفایی گندم استان در سال زراعی جاری در چهار بخش: ساماندهی بذر، بهزراعی، مدیریت مزرعه و کنترل پروژه عملیات زراعی است.
قزوین- خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت گندم آبی استان 72 هزار هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم نیز بيش از 81 هزار هکتار است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ناظران گندم ظهر یکشنبه با حضور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در سالن باغستان برگزار شد.
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