نفرات و تيم هاي برتر مسابقات بوكس چندجانبه شيروان مشخص شدند

حسن بیک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، يك دوره مسابقات بوكس چندجانبه با حضور پنج تيم از استان هاي خراسان شمالي و رضوي به ميزباني شهرستان شيروان برگزار شد.

او اظهار كرد: در اين مسابقات بوكسورهاي پنج تيم شهرستان های شیروان، مشهد، قوچان، چناران و بجنورد در هشت وزن به روي رينگ رفتند.

بيك زاده اضافه كرد: در پايان مسابقات در رده بندي تيمي، مشهد با كسب چهار مدال طلا و دو نقره به مقام قهرماني رسيد، بجنورد با سه مدال طلا در رده دوم ايستاد و شيروان نيز با كسب يك طلا و دو نقره عنوان سوم را از آن خود كرد.

به گفته وي در رده بندي انفرادي نيز در وزن 56 كيلوگرم اشكان ظهرابي از تيم شيروان، در 69 كيلو علي صباغي از بجنورد، در 75 كيلو حسين داورپناه از بجنورد و در وزن 81 كيلوگرم نيز ابراهيم محزون از بجنورد عناوين نخست را به دست آوردند.

بيك زاده افزود: در چهار وزن ديگر نيز امیر دوستی، سجاد کوه خانی، سجاد خاکساری و احمد ایزدی از تيم مشهد مدال طلا را به دست آوردند و احسان آزمون و نیما کلالی نیز از این تیم صاحب گردن آويز نقره شدند.