به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجمع که با حضور بازرس کانون نمایشنامه‌نویسان و بازرس خانه تئاتر برگزار شد، در ابتدا بهزاد صدیقی به عنوان سخنگو و نایب رییس دوره ششم هیات مدیره این کانون، گزارشی از فعالیت‌های دو ساله کنون نمایشنامه‌نویسان ارائه داد و سپس سلما سلامتی به عنوان بازرس، عملکرد هیات مدیره پیشین این کانون را تشریح کرد و پس از آن انتخابات هفتمین دوره کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران برگزار شد.

از میان 15 نامزد ثبت نام شده در این انتخابات، بهزاد صدیقی، محمد امیر یاراحمدی، شهرام کرمی، افروز فروزند و آندرانیک خچومیان به عنوان اعضای اصلی، سلما سلامتی و سوسن رحیمی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره کانون نمایشنامه‌نویسان ایران انتخاب شدند.

در این انتخابات همچنین ندا ثابتی به عنوان بازرس اصلی و شهرام ابوالقاسمی به عنوان بازرس علی البدل این کانون انتخاب شدند.