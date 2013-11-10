  1. هنر
  2. تئاتر
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۲

هیات مدیره جدید کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر معرفی شد

هیات مدیره جدید کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر معرفی شد

اعضای هیات مدیره جدید کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران در مجمع عمومی این کانون که عصر روز شنبه 18 آبان ماه جاری در تالار اجتماعات برگزارشد، انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجمع که با حضور بازرس کانون نمایشنامه‌نویسان و بازرس خانه تئاتر برگزار شد، در ابتدا بهزاد صدیقی به عنوان سخنگو و نایب رییس دوره ششم هیات مدیره این کانون، گزارشی از فعالیت‌های دو ساله کنون نمایشنامه‌نویسان ارائه داد و سپس سلما سلامتی به عنوان بازرس، عملکرد هیات مدیره پیشین این کانون را تشریح کرد و پس از آن انتخابات هفتمین دوره کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ایران برگزار شد.

از میان 15 نامزد ثبت نام شده در این انتخابات، بهزاد صدیقی، محمد امیر یاراحمدی، شهرام کرمی، افروز فروزند و آندرانیک خچومیان به عنوان اعضای اصلی، سلما سلامتی و سوسن رحیمی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره کانون نمایشنامه‌نویسان ایران انتخاب شدند.

در این انتخابات همچنین ندا ثابتی به عنوان بازرس اصلی و شهرام ابوالقاسمی به عنوان بازرس علی البدل این کانون انتخاب شدند.

کد مطلب 2173110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها