تصاویر زیبا از آسمان 7 شب گذشته/ خورشید هیبریدی و درخشنانترین دنباله دار قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت نجومی و ستاره شناسی اسپیس تصاویر چشمگیری از آسمان شب یک هفته پیش منتشر کرده که زیباییهای کیهان را به رخ می کشند.

عبور دنباله دار آیسون از کنار کهکشان

کهکشانهای دور شاهد عبور درخشانترین دنباله دار قرن بودند که آیسون نام دارد، این دنباله دار درحال حاضر در مسیر خود به سمت خورشید قرار دارد. این تصویر توسط اسکات فرگوسن از رصدگران آسمان به سایت اسپیس ارائه شده است.

تصویر خیره کننده از نور مشترک دو کهکشان

در این تصویر نور دو کهکشان که روی هم اثر متقابل دارند در صورت فلکی سه سو به به چشم می خورد. گرگ راپل عکاس نجومی تازه کار این تصویر را از محوطه بیرونی رصدخانه خود ثبت کرده است. دو کهکشان این تصویر NGC 672 و IC 1727 کهکشانهای مارپیچی هستند که در فاصله 18 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد.

منظره خورشید گرفتگی نادر از ارتفاع 13 هزار متری

بالهای جت دسالت فالکون 900 بی در این تصویر زاویه باز که خورشید را نشان می دهد، مشخص شده است. این خورشید گرفتگی نادر به شکل حلقه الماس رخ داد و سایه ای از پس ابرها به شکل بیضی باریک و بلندی مشخص است.

طلوع ماه برفراز ساختمان شهرداری در سوئد

طلوع ماه برفراز ساختمان شهرداری اوسترساند سوئد توسط گوران استرند ثبت شده است. عکاس این تصویر اظهار داشت: وقتی می خواستم آخرین ساعات تابستان در شهر را عکاسی کنم این تصویر را گرفتم. در پس زمینه تصویر چند ابر مشخص است که توسط ماه روشن شده اند.

منظره پرتاب کاوشگر ماه از نیویورک

کوین هسو عکاس تازه کار که شیفت کاری خود را به عنوان رزیدنت رادیولوژیست در مرکز پزشکی برونک نیویوک تمام می کرد متوجه شد که کاوشگر غبار محیطی و اتمسفر قمری ناسا ظرف 20 دقیقه برفراز آسمان نیویورک مشخص خواهد شد، این زمان برای برداشتن دوربین و تصویر این منظره کافی بود.

منظره صورت فلکی مشهور دب اکبر از فضا

صورتهای فلکی از زمین شگفتی بسیاری از رصدگران آسمان را به خود اختصاص داده اند اما آیا این صورتهای فلکی از چشم انداز فضایی نیز نمای مشابه دارند. کارن نیبرگ فضانور مستقر در ایستگاه بین المللی فضایی این تصویر را از دب اکبر گرفته و متشر کرده است. این منظره در آسمانهای شمالی زمین یک منظره متداول است اما از چشم انداز فضایی نیز شکوه خاصی دارد.

خورشیدگرفتگی هیبرید نوامبر 2013 از چشم انداز ماهواره پروبا-2

این تصویر خورشیدگرفتگی هیبرید سوم نوامبر 2013 را نشان می دهد که توسط ماهواره پروبا -2 سازمان فضایی اروپا با نور ماورای بنفش گرفته شده است