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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

احداث بزرگترین تالار موسیقایی کشور در جنوب پایتخت

احداث بزرگترین تالار موسیقایی کشور در جنوب پایتخت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعدادی از مسوولان فرهنگی شهرداری تهران از روند تکمیلی پروژه بازسازی و توسعه سالن چند منظوره شهیدآوینی فرهنگسرای بهمن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صولی مدیر فرهنگی هنری منطقه 16 در ابتدای این بازدید که با حضور سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، سید محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و سید محسن اسدی شهردار منطقه 16 صورت گرفت، گزارشی از روند توسعه و بازسازی مجموعه چند ظرفیته موسیقیایی، نمایشی و سالن همایش‌های شهید آوینی ارائه شد.

این مجموعه موسیقایی با قابلیت‌های متعدد هنری از جمله سالن اصلی شیب‌دار با ظرفیت یک هزار و 600 صندلی ثابت، سیستم صوتی و تجهیزات اکوستیک، سالن V.I.P، اتاق‌های گریم مجزا ویژه هنرمندان و رستوران در طبقه فوقانی طراحی شده است.

فاز نخست پروژه سالن شهید آوینی که در سال 1371 در زمینی با مساحت تقریبی 3500 متر مربع ساخته شده بود به جهت عدم ایمنی و امکانات استاندارد، از بهمن ماه 1388 به کارفرمایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تحت نظارت شرکت ساتراپ و اجرای ابنیه شرکت احیای فن هنر در بنایی بالغ بر 4 هزار و 500 مترمربع وارد مرحله نهایی ساخت، تجهیز و توسعه تکمیلی شد.

پروژه تجهیز و توسعه سالن چند منظوره شهید آوینی فرهنگسرای بهمن قرار است بزودی تا پیش از بهمن ماه سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

کد مطلب 2173115

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