لزوم حمايت از سرمايه گذاري در صنایع مرتبط با تجارت خارجي در بنادر گيلان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان امروز در مصاحبه با خبرنگاران افزود: با توجه به وجود درياي خزر و مزيت هاي نسبي اين دريا براي توسعه استان گسترش صنايع مرتبط با دريا از اولويت هاي مهم مورد حمايت این سازمان و ادارات همسو با آن است.

وی افزود: وجود درياي خزر، موقعيت جغرافيايي مناسب، دسترسي به بازارهاي كشورهاي CIS، كاهش هزينه هاي تردد دريايي و نزديكي به بنادر كشورهاي همجوار در درياي خزر از مهمترين فرصت هاي استان برای توسعه تجارت خارجي است كه مي توان با برنامه ريزي مناسب از اين فرصت بيشتر بهره مند شد.

منتظري گفت: در همين زمینه ايجاد صنايع و زير ساخت ها در اين بخش با توجه به جذابيت هاي سرمايه گذاري مرتبط با توسعه تجارت خارجي در درياي خزر از اولويت هاي این سازمان است و ازسرمايه گذاران توانمند بخش خصوصي برای احداث زير ساخت هاي لازم به ويژه در بنادر استان استقبال مي شود.

وي تصريح كرد: از مهمترين موارد قابل سرمايه گذاري برای رونق صادرات و واردات در بنادر به ويژه بندر انزلي مي توان به احداث سيلوهاي ذخير ه گندم و غلات، سردخانه ها و انبارهاي صنعتي، ايجاد و توسعه صنايع مرتبط با فرآوري و بسته بندي فرآورده هاي آبزيان و صنايع مرتبط با پشتيباني صنايع دريايي بويژه كشتي سازي، تعميرات كشتي، توليد و تعمير كانتينر اشاره کرد.

این مسئول افزود: ادارات شوراي هم خانواده صنعت، معدن و تجارت آمادگي را برای حمايت از سرمايه گذاري در اين بخش، از طريق تسريع و تسهيل صدور مجوزهاي لازم، معرفي برای دريافت تسهيلات و در اولويت قرار گرفتن اين گونه طرح ها در ارائه هرگونه خدمات اعلام مي کنند.

منتظري همچنين با اشاره به اهميت نقش كشتيراني درياي خزر در افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي در حوزه درياي خزر گفت: اميدواريم با توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با تجارت خارجي در بندر انزلي، شاهد استفاده بهينه از ظرفيت هاي حمل و نقل درياي خزر بويژه در بخش صادرات غيرنفتي باشيم.

وي تصريح كرد: توسعه فعاليت اين كشتيراني در مسير كريدور شمال – جنوب (نوستراك) مي تواند نقشي موثر در رونق اقتصادي كشور و به ويژه استان ايفا کند.

نماينده مردم شهرستان هاي فومن و شفت در مجلس شوراي اسلامي نیز از ظرفيت هاي توسعه تجارت خارجي در بندر انزلي به ويژه شركت كشتيراني درياي خزر روند فعاليت و طرح هاي توسعه مجموعه امکانات بندر در شهرستان بندرانزلي را مورد ارزيابي قرار داد.

ناصر عاشوري همچنین برای پيگيري تكميل زير ساخت ها و حمايت از توسعه فعاليت هاي مجموعه هاي كشتيراني در درياي خزر اعلام آمادگي کرد.

وي در ادامه با ابراز خورسندي از افزايش ظرفيت حمل ناوگان كشتيراني درياي خزر بر حمايت از روند فعاليت اين شركت و ايجاد امكانات لازم براي محقق شدن آن تاكيد کرد.