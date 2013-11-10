شهر سوخته سیستان در آستانه ثبت جهانی قرار دارد

ملک سنجرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در همین راستا مارکو بایونی نماینده سازمان جهانی یونسکو به همراه محمدحسین طالبیان رییس مرکز ثبت آثار تاریخی ایران در سفر اخیر خود به سیستان به صورت زمینی و هوایی از شهر سوخته به شکل میدانی بازدید داشتند.

وی با بیان اینکه این بازدید در راستای بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود در این محوطه باستانی انجام شد افزود: جمع بندی نهایی این بازدید در ابتدای سال آینده از طرف سازمان جهانی یونسکو اعلام خواهد شد.

وی افزود: پتانسیل ها و توانمندي‌هاي منحصر به فرد شهر سوخته از لحاظ داده‌هاي باستان شناسي به ويژه آثار انساني، جانوري و گياهي زمينه مناسبی را برای ایجاد پایگاه های مطالعاتی در این منطقه فراهم ساخته است.

سنجرانی با اشاره به اینکه 8 هزار متر از مسیر های گردشگری در این شهر باستانی به وسیله تابلو و طناب کشی و همچنین شن‌ریزی برای گردشگران نشانه‌گذاری شده است افزود: درحال حاضر درمجتمع شهر سوخته نسبت به ایجاد امکاناتی از جمله آمفی تئاتر، کارگاه‌های مرمت و کتابخانه وهمچنین موزه اقدام شده است که در این موزه اجساد یافت شده در کاوش‌های انجام شده در معرض دید عموم قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه تمامی زیر ساخت های لازم در خصوص حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر سوخته سیستان مهیا شده است ادامه داد: این شهر باستانی با قدمت بیش از پنج هزار سال به عنوان یکی از عظیم ترین شهرهای فلات ایران و به بهشت باستان شناسان ایران و جهان شهرت دارد.