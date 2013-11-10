اجرای طرح ویژه مدیریت پسماند در قم

مهدی اصفهانیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به فرارسیدن ایام محرم و با دستور اکید شهردار قم در خصوص خدمت رسانی ویژه به زائران و عزاداران و همچنین هیئت ها و دسته جات عزادار در حوزه معاونت خدمات شهری و سازمان های تابعه اقدامات و برنامه های ویژه ای جهت برگزاری مطلوب این مراسم به ویژه در ایام تاسوعا و عاشورا حسینی توسط مناطق هشت گانه در نظر گرفته شده است.



وی ادامه داد: از جمله این موارد می توان به تشکیل ستادهای هشت گانه خدماتی و نظارتی در راستای کنترل دقیق موارد نظافتی و پاکسازی معابر به ویژه پیرامون حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران و دیگر تکایا و مساجد اقدام می کند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: اجرای طرح مدیریت ویژه پسماند از دیگر اقدامات شهرداری در ایام محرم است که در این خصوص به اجرای برنامه های متنوع خدماتی با مشارکت متولیان هیئت های مذهبی و برپاکنندگان ایستگاه های صلواتی پرداخته می شود.



وی بیان کرد: استقرار تانکرهای آب جهت شستشوی معابر و محل های ذبح نذورات و تامین آب جهت وضوی دسته جات عزاداری ویژه اقامه نماز ظهر عاشورا از دیگر برنامه های شهرداری در ایام محرم است.



اصفهانیان گفت: از دیگر برنامه های مهم شهرداری در این ایام بازدید کارشناسان سازمان آتش نشانی از تکایا و مساجد و همچنین محل های برگزاری مراسم عزاداری به منظور بالابردن ظرفیت ایمنی و ارائه خدمات ویژه در این خصوص از دیگر اقدامات شهرداری در این ایام است که در این راستا تعدادی کپسول آتش نشانی به برخی از مساجد اهدا شده است، همچنین نیروهای آتش نشانی در نقاط حساس شهر به حالت آماده باش در آمده و مستقر شده اند.



وی بیان کرد: نصب پلاکارد، بنر، آویزهای متناسب با این ایام و سیاه پوش کردن کلیه معابر و میادین سطح شهر و برپایی و صدور مجوز برای ایستگاه های صلواتی و توزیع بروشور و بسته های فرهنگی و آموزشی از دیگر اقدامات شهرداری است.



اصفهانیان مقدم ادامه داد: از دیگر اقدامات شهرداری در ایام محرم می توان به برپایی ستاد گمشدگان، عطرآگین کردن فضا با گلاب و اسفند، توزیع زیرانداز به منظور برپایی هر چه باشکوه تر نماز ظهر عاشورا و ارائه مساعدت لازم به منظور بهره برداری هیئت های مذهبی از پرتابل های تبلیغاتی سطح شهر به منظور اطلاع رسانی در خصوص مراسمات در این ایام به ویژه در تاسوعا و عاشورا اشاره کرد.



وی بیان کرد: به منظور رفع موارد سد معبر و کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو اکیپ های 16 گانه ستاد تخلفات شهرداری به صورت خودرویی، موتوری و پیاده در سطح شهر به ویژه اطراف حرم مطهر و مسجد جمکران فعالیت می کنند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم در پایان توصیه کرد: از متولیان و دسته جات عزاداری تقاضا می شود قبل از برپایی ایستگاه های صلواتی نسبت به دریافت مجوز و هماهنگی با مناطق مربوطه اقدام کنند تا مشکلات بهداشتی و ایمنی را شاهد نباشیم.

