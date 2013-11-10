به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش "افول امپراطوری "و جشنواره هنری "مرگ بر آمریکا" در دفتر خبرگزاری تسنیم و با حضور نادر طالب‌زاده دبیر این همایش و فیلمساز و میثم محمدحسنی دبیر اجرایی جشنواره "مرگ بر آمریکا" صبح امروز یکشنبه 19 آبانماه برگزار شد.

نادر طالب‌زاده در ابتدای این نشست گفت: آمریکا به خاطر شرارت بی‌دلیل و لجبازی‌هایی که دارد مقدمه دشمنی‌هایش با ایران را از دوران جنگ تحمیلی شروع کرد ولی امروزه با کشورهای که به قول خودش دنیای خبیث هستند، سر جنگ دارد.

وی افزود: این دوران جدید بعد از حادثه 11 سپتامبر رخ داد، حادثه‌ای که تنها 23 درصد از مردم آمریکا معتقدند که آنچه دولت آمریکا می‌گوید درست است و باقی مردم به حرف‌های دولت آمریکا مشکوک هستند. خیلی‌ها هم معتقدند که موساد در این حادثه دخالت مستقیم دارد. رئیس دانشگاه نظامی آمریکا با پرس‌تی‌وی مصاحبه کرده و گفته که 100 درصد مطمئن است که موساد این حادثه را آفریده است.

این فعال فرهنگی هزینه پادگان‌های آمریکایی در دنیا را بیش از یک و نیم تریلیون دلار دانست و بیان کرد: این هزینه‌ها از مردم آمریکا گرفته می‌شود و به نوعی باید توجیه داشته باشند به همین خاطر جنگ‌افروزی آمریکا شروع شد. طبقه متوسط آمریکا در حال پوچ شدن است و همه به سیاست‌های دولت آمریکا معترض هستند. از سوی دیگر ما باید به این باور برسیم که به جایگاهی رسیده‌ایم که به بزرگترین دشمن آمریکا تبدیل شده‌ایم و این کشور بیشترین زاویه را با ما دارد.

طالب‌زاده بیشترین وظیفه خود و اهالی رسانه را روشن‌کردن وضعیت خودمان در قبال سیاست‌های آمریکا دانست و افزود: ما در حال گذر از یک پیچ تاریخی هستیم و قصد داریم با برگزاری کنفرانسی با عنوان "افول امپراطوری" از زبان خودشان به آنها بگوییم که آمریکا در حال فروپاشی است.

وی به تعطیلی جشنواره "افق‌نو" توسط وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: این جشنواره تعطیل شد و بیشترین خوشحالی را نصیب اسرائیلی‌ها کرد اما ما این کنفرانس‌ جدید را برگزار می‌کنیم. انعکاس این جریان برعهده مهمانان و جریانی است که به وجود می‌آید ولی نمی‌دانم که دقیقا چه بازخورد رسانه‌ای در دنیا خواهد داشت.

این مستندساز در مورد مهمانان این جشنواره توضیح داد: یک بخش از مهمانان اساتیدی هستند که همگی تراز اول و بین‌المللی هستند که اکثر آنها به دلیل مخالفت با سیاست‌های آمریکا در کشور خودشان از کار برکنار شده‌اند و بخش دیگر مهمانان ما فعالان سیاسی هستند که اکنون نویسنده شده‌اند.

کارگردان فیلم "آخرین بشارت منجی" در مورد حضور هنرمندان در این همایش بیان کرد: عمده مهمانان ما آمریکایی‌های ناراضی از حکومت آمریکا هستند. شاید بتوان به حضور هنرمندانی چون کارگردان فیلم مستند "پشت صحنه 11 سپتامبر" و یا الیور استون کارگردان مجموعه 10 قسمتی "تاریخ ناگفته آمریکا" امیدوار بود ولی چون وقت کم است نمی‌توان قول حضور آنها را داد.

وی تعداد مهمانان این همایش را 10 نفر به بالا ذکر کرد وگفت: هنوز معلوم نیست دقیقا چه زمانی و در چه مکانی این جشنواره برگزار می‌شود ولی ما از رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون می‌خواهیم که این همایش را به صورت زنده پوشش دهند.

دبیر جشنواره فیلم عمار در پایان سخنان خود از رسانه‌های داخلی به خاطر پوشش ندادن برنامه‌های جشنواره "افق‌نو" گلایه کرد.

میثم محمدحسنی دبیر اجرایی جشنواره "مرگ بر آمریکا" سخنران بعدی این نشست بود که گفت: ما در جشنواره "مرگ بر آمریکا" دو بخش اصلی و جانبی داریم که در بخش اصلی هنرمندان فعال در حوزه‌های عکس، پوستر و کاریکاتور حضور دارند و در بخش جانبی به کلیپ، سرود، مستند، وبلاگ‌نویسی و مقاله می‌پردازیم.

وی با ذکر این جمله که "بخش اصلی این جشنواره بین‌المللی و بخش جانبی داخلی است" افزود: به برگزیدگان هر بخش 10 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. بخش عکس را محمود عبدالحسینی، بخش کاریکاتور را مازیار بیژنی و بخش پوستر را محمدحسین نیرومند داوری می‌کنند.

دبیر اجرایی جشنواره "مرگ بر آمریکا" داوری بخش جانبی را برعهده خانه سرود انقلاب اسلامی، سازمان سراج و چند سازمان مردم‌نهاد دیگر دانست و بیان کرد: در بخش بین‌الملل بیش از 16 کشور در مسابقه ما حضور دارند و هنرمندانی از کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، صربستان، عراق، روسیه، سوریه، هلند، افغانستان و پاکستان تاکنون برای این جشنواره اثر فرستاده‌اند. نکته جالب این است که یک اثر هم از سرزمین‌های اشغالی به دستمان رسیده است.

وی در مورد موضوعاتی که برای جشنواره "مرگ بر آمریکا" انتخاب کرده‌اند توضبح داد: در این جشنواره هنرمندان با موضوعاتی چون آمریکا و جنبش وال‌استریت و یا آمریکا و صهیونیزم به ارسال اثر خواهند پرداخت.

محمدحسنی در پایان در پاسخ به پرسشی در مورد جریان پوسترهای "صداقت آمریکایی" گفت: امام خمینی (ره) فرموده‌اند که "هر وقت دیدید که دشمن از ما بد گفت مشخص است که کار درست انجام شده است". در این پوسترها هدف ما حمایت از مذاکرات تیم مذاکره‌کننده دولت بود که نگاه خاصی هم نداشت ولی گویا به مذاق خیلی‌ها خوش نیامد.