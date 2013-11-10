به گزارش خبرگزاری مهر،قدرت گودرزی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : در قصابی فروشگاه های شهروند گوشت گرم گوسفند ، گوساله و مرغ عرضه می شود و بر حسب درخواست مشتری خرد یا چرخ خواهد شد.

وی با بیان اینکه غرفه قصابی بخشی از جزیره سلامت در فروشگاه های شهروند است افزود : در تمامی فروشگاه هایی که فضای مناسب برای راه اندازی قصابی موجود باشد ، این غرفه دایر خواهد شد. هم اکنون شهروند آل احمد ، شهر ری ، حکیمیه و بهاران گزینه های بعدی راه اندازی غرفه گوشت گرم هستند.

گودرزی همچنین در خصوص تخفیف های ویژه 10 روزه در فروشگاه های شهروند گفت : این تخفیف ها که تاکنون درشعبه های خانی آباد و نازی آباد به اجرا درآمده تخفیف شامل 800 بارکد کالا با تخفیف 5 تا 35 درصداست.

وی با بیان اینکه شهروندان از تخفیفات ده روزه دراین دو فروشگاه استقبال بسیاری کردند، افزود : میزان فروش دراین دو فروشگاه درروزهای تخفیف در مقایسه با روزهای قبل از آن تا 100 درصد افزایش یافت. فروش ویژه ده روزه در دیگر شعبه های شهروند به مروز به اجرا درخواهد آمد.