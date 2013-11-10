اختصاص بزرگ ترين بخش نمايشگاه بين المللي محصولات حلال به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، يازدهمين نمايشگاه بين المللي محصولات و مواد غذايي حلال مالزيMIHAS 2014 ) ) در حالي از تاريخ 20 لغايت 23 فروردين ماه 1393 در كوالالامپور ميزبان فعالان صنعت حلال، به ويژه مواد غذايي خواهد بود كه تقاضا براي محصولات حلال روز به روز در حال افزايش است و برند حلال به عنوان يك برند معتبر جهاني، ديگر تنها به كشورهاي مسلمان تعلق ندارد.

كشور مالزي به عنوان مبتكر نمايشگاه حلال هر ساله و از سال 2004 با برگزاري اين رويداد بين المللي توانسته است، برند حلال را به خوبي و به عنوان يك ضمانت كيفيت براي محصولات به ويژه مواد غذايي به جهانيان معرفي کرده و حضور كشورهاي مسلمان و غير مسلمان در اين رويداد بيانگر اعتبار و جايگاه محصولات مصرفي حلال در بازارهاي مصرف جهان است.

حضور توليدكنندگان ايراني در دوره هاي قبل اين صحنه رقابت و استقبال خوب بازديدكنندگان خارجي از محصولات آنها به خوبي معرف پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل كشور ايران بوده است.

سازمان توسعه تجارت ايران نيز بار ديگر با اعطای مجوز برگزاری پاويون کشور ايران به شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان ضمن حمایت از حضور توانمند تولیدکنندگان ایرانی در این نمایشگاه، فراهم سازی بسترهای لازم برای مشارکت بهتر و مؤثرتر فعالان صنایع غذایی کشور را مورد نظر و هدف قرار داده است.

کلیه متقاضیان می توانند جهت مشارکت و رزرو غرفه با بخش خارجی شرکت نمایشگاه های اصفهان با شماره تلفن های 2601683-2612559- 0311 تماس حاصل کنند.

