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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

احمدی:

مدیران معتدل و توانمند شایسته مدیریت در فارس هستند

مدیران معتدل و توانمند شایسته مدیریت در فارس هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیرانی که با اعتدال و توانمند هستند شایسته مدیریت در استان فارس هستند.

نبی الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیرانی که با تجربه خود بتوانند باعث پیشرفت و سربلندی استان فارس باشند می توانند در پست مدیریت خود باقی بمانند در غیر این صورت باید این سمت را به فرد توانمندتری بدهند.

وی افزود: شعار رئیس جمهور اعتدال، عقلانیت و تدبیر است که هر کدام از مدیران استان بتوانند این به این شعار ها عمل کنند می توانند موثرترین مدیر در استان باشند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر مدیری نتواند استان فارس را به به بالاترین قله کشور  برساند شایسته مدیریت استانی با تمدن و فرهنگ دوست نیست.

احمدی بیان کرد: توانمندی در کار و رضایت ارباب رجوع نشان دهنده یک مدیر خوب و لایق است.

کد مطلب 2173132

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