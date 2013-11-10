مدیران معتدل و توانمند شایسته مدیریت در فارس هستند

نبی الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدیرانی که با تجربه خود بتوانند باعث پیشرفت و سربلندی استان فارس باشند می توانند در پست مدیریت خود باقی بمانند در غیر این صورت باید این سمت را به فرد توانمندتری بدهند.

وی افزود: شعار رئیس جمهور اعتدال، عقلانیت و تدبیر است که هر کدام از مدیران استان بتوانند این به این شعار ها عمل کنند می توانند موثرترین مدیر در استان باشند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر مدیری نتواند استان فارس را به به بالاترین قله کشور برساند شایسته مدیریت استانی با تمدن و فرهنگ دوست نیست.

احمدی بیان کرد: توانمندی در کار و رضایت ارباب رجوع نشان دهنده یک مدیر خوب و لایق است.