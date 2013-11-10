حفاظت از معابر پایتخت در زمستان /استفاده از محلول یخ زدا به جای نمک

به گزارش خبرگزاری مهر ،مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری با اشاره به استفاده از محلول های یخ زدا از جمله کلسیم منیزیم استات بر حسب نیاز، اظهار کرد: شهرداری تهران علاوه بر این فراورده ها از شن مخصوص با دانه بندی مناسب و استاندارد نیز برای یخ زدایی معابر استفاده می کند.وی با اشاره به آماده باش ستادهای برف روبی شهر تهران از 15 آبان ماه جاری، خاطرنشان کرد: حوزه خدمات شهری شهرداری تهران با بهره گیری از تجارب سنوات گذشته و از شهریور ماه سال جاری، برنامه ریزی و پیش بینی های لازم جهت راه اندازی ستاد برف روبی و یخ زدایی در مناطق 22گانه را با فراهم کردن تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی شامل گریدر، خودروهای محلول پاش، خودروهای شن پاش، تیغه برف روب، شن مخصوص، مخازن دپوی شن مخصوص و نیروی انسانی انجام داده است که بر اساس تدابیر اتخاذ شده، ستادهای موصوف تا پایان زمستان در آماده باش بسر خواهند برد.

به گفته عبداللهی، به منظور دسترسی آسان نیروهای ثابت کارگری مستقر در نقاط حساس و لغزنده بزرگراه ها و معابر شریانی، ستادهای فرعی نیز در نواحی شهرداری آمادگی تامین امکانات لازم برای یخ زدایی را دارند و در حاشیه بزرگراه ها، رمپ و لوپ ها و معابر شیب دار، مخازن شن مخصوص قرار خواهد گرفت و طی بازدیدهای مستمر این مخازن شارژ می شوند.

وی در خصوص ضرورت جلوگیری از آسیب های مربوط به شیوه های فعلی یخ زدایی برای روکش آسفالت، یادآور شد: در این خصوص حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران بر اساس نظرات تخصصی مجموعه معاونت فنی و عمرانی عمل می کند تا آسیب های احتمالی به حداقل ممکن تقلیل یابد.

عبداللهی درباره جنس ماده مورد استفاده برای یخ زدایی، توضیح داد: شهرداری تهران امسال برای این منظور از شن مخصوص و محلول های یخ زدا به ویژه منیزیم کلسیم استات بر حسب نیاز استفاده می کند.

معاون شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از شن مخصوص و مواد یخ زدا بر اساس میزان برودت هوا، شدت و مدت بارش و نیز محدوده جغرافیایی، بر اساس اعلام وضعیت هوا توسط سازمان هواشناسی انجام می شود.