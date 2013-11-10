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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۵۲

ادامه بن بست سیاسی در تونس / دو شرط 14 حزب مخالف برای بازگشت به میز گفتگوها

ادامه بن بست سیاسی در تونس / دو شرط 14 حزب مخالف برای بازگشت به میز گفتگوها

14 حزب مخالف در تونس در حالی برای بازگشت به گفتگوهای ملی، دو شرط اعلام کرده اند که هفته گذشته مشارکت در این گفتگوها را به حال تعلیق درآورده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 14 حزب تونسی برای بازگشت به گفتگوهای ملی که هفته گذشته به حال تعلیق درآمد، دو شرط اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، در بیانیه مشترک این احزاب که شب گذشته منتشر شد، آمده است بازگشت به هر گفتگویی تنها بر اساس توافق قبلی درباره شخصیت ملی مستقل برای پست نخست وزیری از یک سو و لغو تغییرات و اصلاحات اخیر در نظامنامه داخلی مجلس ملی موسسان امکان دارد.

نمایندگان مخالفانی که با آغاز گفتگوی ملی بیش از دو هفته است که به مجلس موسسان بازگشته اند، چهارشنبه گذشته از تعلیق مشارکت خود در مجلس در اعتراض به اصلاح برخی بندهای نظامنامه داخلی مجلس موسسان خبر دادند که این بندها مربوط به سازوکار رای گیری و برگزاری جلسات عمومی است که برخی نمایندگان این تغییرات را کودتایی قلمداد کردند که به گفته آنها اکثریت نمایندگان تروئیکا(ائتلاف حاکم) از آن حمایت می کنند و سبب نادیده گرفتن هر گونه نقش نمایندگان مخالفان در مجلس موسسان می شود.

 

کد مطلب 2173137

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