موقعیت صبا برای لیگ برتری شدن در خطر قرار گرفت/ جدال با نماینده کلاله در قم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها تیم های تمام رده های سنی باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم حال و روز خوشی ندارند، تیم فوتبال امید یکی از زیر مجموعه های ناکام صبا به شمار می رود که در سه هفته اخیر رنگ پیروزی و حتی امتیاز را ندیده است.

امیدهای صبای قم که شروع بسیار خوب و امیدوار کننده‌ای در مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور داشتند و همگان این تیم را شانس اصلی کسب عنوان قهرمانی بازی های لیگ دسته اول و صعود به لیگ برتر می دانستند، حالا سه هفته ای است که به حریفان به سادگی می بازد.

صبای قم در دیدار هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور برابر سومین تیم جدول رده بندی گروه سوم به دنبال کسب پنجمین پیروزی خود در این فصل و قطع نوار باخت های اخیر بود که نه تنها در این راه موفق عمل نکرد بلکه بر ناکامی های خود افزود.

دیدار تیم‌های امید فوتبال صبای قم و پرسپولیس قائمشهر در حالی در هفته دوم از دور برگشت مرحله رگوهی رقابت‌های لیگ دسته اول رده سنی امید فوتبال باشگاه‌های کشور در قائمشهر برگزار شد که اختلاف امتیازات دو تیم در جدول رده‌بندی پنج امتیاز بود اما حالا با شکست صبا در این دیدار به دو امتیاز کاهش یافته است.

در شرایط فعلی و تا پیش از این دیدار در هفته هشتم بازی های این فصل، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب 12 امتیاز از شش مسابقه خود در مکان دوم جدول رده‌بندی گروه سوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور ایستاده است زیرا ابومسلم مشهد با یک امتیاز بیشتر و البته یک بازی کمتر الان با 13 امتیاز بالاتر از صبای قم قرار دارد و صبا با باخت های اخیر خود به تیم پرسپولیس قائمشهر نیز اجازه داد که به دو امتیازی خود برسد و در هفته های آتی جایگاه این تیم را تهدید کند.

حالا صبای قم در این شرایط از پرسپولیس قائمشهر که با کسب 10 امتیاز از همین تعداد مسابقه در مکان سوم جدول رده‌بندی ایستاده است، تنها یک پله بالاتر قرار دارد و امیدوار است که در بازی این هفته با تیم شهید آسیابی کلاله که در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه تختی قم برگزار می شود، سه باخت اخیر با نتایج مشابه یک بر صفر را جبران کرده و به وضعیت خود سر و سامان بدهد.