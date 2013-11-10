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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۱

پورلطفعلی خبر داد:

ایجاد 373 فرصت شغلی در بناب/ اختصاص بیش از 17 میلیارد تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی در سال 92

ایجاد 373 فرصت شغلی در بناب/ اختصاص بیش از 17 میلیارد تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی در سال 92

بناب – خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بناب از ایجاد 373 فرصت شغلی در هفت ماه امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود پورلطفعلی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: از این تعداد فرصت شغلی 130 مورد در بخش های تولیدی ایجاد شده است.

وی همچنین بر حمایت قاطع از مشاغل خانگی و فعالان این بخش تاکید کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون برای 566 متقاضی بیش از 17 میلیارد و 498میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

پورلطفعلی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری هفت دوره آموزشی مهارت های عمومی و تخصصی برای تعاونگران و دو دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای جامعه کارگری بناب خبر داد و گفت: به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای کارگری شهرستان و رسیدگی به مسایل و مشکلات این قشر زحمتکش، از ابتدای امسال تاکنون 356 مورد بازرسی از واحدهای کارگری شهرستان صورت گرفته است.

وی در ادامه یادآور شد: در این مدت 30 نفر از کارگران نمونه واحدهای تولیدی شناسایی و به مرحله استانی معرفی شده اند.
 

کد مطلب 2173152

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