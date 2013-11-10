برنامه ریزی منسجم صدا و سیمای گیلان برای عزاداری های محرم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نصرپور ظهر یکشنبه در جلسه این سازمان به تشریح برنامه های صدا و سیما استان اشاره کرد و افزود: برنامه شبانه سیمای مرکز گیلان درایام محرم هرشب با برنامه "سوگنامه ماه و خورشید " بطور زنده از ساعت 21:30 به مدت یک ساعت بطور ویژه به سوگواری برخاندان اهل بیت (ع) می پردازد.

وی همچنین اظهارداشت: از بخش های ثابت این برنامه می توان به موسیقی تصویرهای محلی عاشورایی، تعزیه، مداحی با حضور جوانان عزادار، شعرخوانی توسط شاعران اهل بیت (ع)، گزارش ازمراسم و عزاداری های سطح استان با حضور کارشناسان و میهمانان نام برد.

مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: برنامه های زنده صبح بخیر گیلان و خانه مهر بطور زنده با رویکرد سوگواری ایام محرم و اهل بیت (ع) می پردازد.

وی افزود: برنامه های در شهر و دریچه در دهه اول محرم هرشب با اکیپ های مختلف به ضبط برنامه های سوگواری و مناسبتی محرم در شهرهای مختلف استان پرداخته و از شبکه باران پخش می کند.

نصرپور گفت: مراسم ویژه ای همچون شیرخوارگان رشت، شام غریبان، تاسوعا و عاشورا نیز بطورزنده از شبکه باران و شبکه سراسری پخش خواهد شد.

وی افزود: خبر رادیو و تلویزیون نیز با دعوت از کارشناسان مذهبی در خبر و همچنین تهیه و پخش گزارش ها ویژه محرم و آداب و رسوم از شهرهای مختلف استان به این موضوع می پردازد.

مدیرکل صدا و سیمای استان اظهارداشت: رادیو گیلان نیز با برنامه های ویژه از قبیل مستند پیر غلامان حسینی (ع)، محرم در گیلان، عطش وارش، باران تشنگی و نجوای عاشورایی در ماه محرم به موضوع عاشورا و با محوریت نهضت امام حسین (ع) می پردازد.

وی اذعان داشت: "باران تشنگی" عنوان برنامه ای رادیویی است که صبح روزهای تاسوعا و عاشورا از ساعت 9 تا 13 رادیو گیلان بطور ویژه به آیتم های همچون پخش سخنان مقام معظم رهبری درخصوص واقعه عاشورا، روایت حماسه حسینی از دیدگاه شهید مطهری، متن، مداحی و مرثیه سرایی، روایت واقعه عاشورا، حضورکارشناس، پخش گزارش زنده مردمی، گزارش از هیئت ها، تکایا و مساجد، پیام های تلفنی و پیامک به محرم می پردازد.

نصر پور تصریح کرد: " نجوای عاشورایی" از دیگر برنامه های ویژه رادیو گیلان است که به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی عصر این روزها از ساعت 16 تا 20 از صدای گیلان پخش می شود.

وی عنوان داشت: مداحی و مرثیه خوانی، روایت واقعه عاشورا، حضور کارشناس، پخش گزارش زنده مردمی از آیتم های برنامه نجوای عاشورایی است.

مدیرکل صدا وسیما یادآورشد: خبر مرکز گیلان نیز با تهیه و پخش گزارش های مختلف از هیئت ها و مراسم عزاداری در استان و همچنین با دعوت از کارشناسان مذهبی و استادان و روحانیون در برنامه گفتگو محور به فلسفه ماه محرم و قیام عاشورا و ترویج این فرهنگ می پردازد.