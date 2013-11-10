به گزارش خبرنگار مهر، مستند "اعتکاف چشم‌ها" مجموعه شعرخوانی عاشورایی است که به کارگردانی و تهیه کنندگی سید احد میکائیل‌زاده تولید شده است. این مستند، مجموعه‌ای تصویری از همنوایی بین شعر آیینی، گرافیک، نماد‌ها و نشانه‌های فرهنگی عاشورایی است که این همنشینی را تصویر و روایت می‌کند.

این مستند با حضور شاعران آیینی چون محمدعلی معلم‌ دامغانی، ابوالفضل زرویی‌ نصرآباد، اسماعیل امینی، محمدرضا سهرابی‌نژاد، عبدالجبار کاکایی، احد ده‌بزرگی، قربان ولیئی، بیژن ارژن، حسین متولیان، محمود حبیبی‌کسبی، امیر مرزبان، مهدی رحیمی، مهدی مردانی، علی داودی، شهاب خالقی، محمد امین جعفری، حافظ ایمانی و قاسم صرافان تهیه شده است.

این شاعران واقعه عاشورا را در ده مجلس با عناوین مجالس حضرت مسلم (ع)، ورود کربلا، حضرت رقیه (س)، حضرت زینب‌ (س)، حضرت قاسم (ع)، حضرت عبدالله (ع)، حضرت علی‌اصغر (ع)، حضرت علی‌اکبر (ع)، حضرت عباس‌ (ع) و امام حسین (ع) روایت می‌کنند.

"اعتکاف چشم‌ها" هر روز ساعت 15:50 روی آنتن شبکه دو می‌رود.