74 زخمي در حوادث رانندگي هفته گذشته ايلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الله خادم فرمانده پليس راه ايلام ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طي هفته گذشته در يک حادثه منجر به فوت در سطح استان يک نفر جان خود را از دست داد.

وي افزود: طي همين هفته تعداد 20 فقره تصادف منجر به جرح در جاده هاي برون شهري استان به وقوع پيوسته است که در نتيجه 39 نفر از هم استاني هاي عزيز مجروح و روانه بيمارستان شدند.

سرهنگ خادم با اشاره به بارش باران وليز بودن جاده ها به رانندگان وسايل نقليه توصيه كرد :با رعايت سرعت مطمئنه ، خودداري از سبقت غيرمجاز و رعايت حق تقدم از وقوع هرگونه حادثه دلخراش جلوگيري کنيد.

وی بیان داشت: طي همين هفته 31 فقره تصادف در معابر درون شهري استان رخ داده است که نتيجه آن مجروح شدن 35 نفر از همشهريان ايلامي بوده است.