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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۰

دانش آموز در گفتگو با مهر:

نخستین مراسم عزاداری هفتم محرم در تبریز برگزار می شود

نخستین مراسم عزاداری هفتم محرم در تبریز برگزار می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مشترک برگزاری مراسم مناسبت های مذهبی تبریز از برگزاری نخستین مراسم عزاداری هفتم محرم ماه در تبریز خبر داد.

عباس دانش آموز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری مراسم عزاداری هفتم محرم در تبریز اظهار داشت: این مراسم با هدف تجمیع حداکثری مردم و هیئات مذهبی و عزاداران حسینی در تبریز برگزار می شود.

وی افزود: این مراسم عزاداری فردا دوشنبه در دو بخش آقایان و بانوان از ساعت 2:30 ظهر همزمان با سایر استان های کشور در میدان ساعت تبریز برگزار می شود.

دانش آموز به مکان برگزاری مراسم بانوان نیز اشاره کرد و گفت: مراسم عزاداری بانوان نیز در خیابان مصلی امام خمینی (ره) همزمان با عزاداری آقایان برگزار می شود و تا نماز مغرب و عشا ادامه خواهد داشت.

ستاد مشترک برگزاری مراسم مناسبت های مذهبی تبریز حدود هشت سال است که فعالیت خود را با همکاری نهاد ها، سازمان ها و ادارات دولتی، شوراهای مذهبی آغاز کرده و با هدف برگزاری مراسم های مذهبی برنامه های خود را برگزار می کند.

کد مطلب 2173160

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