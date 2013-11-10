به گزارش خبرگزاری مهر، رسول احدی افزود: ناظرین بر ذبح احشام، با لباس‌های سفید رنگ متحدالشکل در تمام طول مسیر دسته عزاداری و کشتارگاه به عمل ذبح صحیح و رعایت موارد بهداشتی قربانی‌ها نظارت می‌کنند.



وی با اشاره به فعالیت 17 ذابح خبره شرعی در مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، تصریح کرد: این ذابحان پس از گذراندن آزمون‌های مربوطه به کار گرفته می‌شوند.



مسئول ذبح احشام با اشاره به این موضوع که خادمان فعال در گروه ذبح نیز دارای لباس‌های متحدالشکل و کارت شناسایی مخصوص هستنداز مردم درخواست کرد از تحویل احشام خود به افراد ناشناس خودداری کنند.



احدی از مردم متدین خواست تا حد امکان احشام نذری خود را به صورت زنده به حسینیه اعظم تحویل دهند.



مسئول فروش احشام حسینیه اعظم نیز در ادامه گفت: احشام حسینیه اعظم زنجان از صبح روز سه شنبه مصادف با هشتم محرم فروخته می‌شود.



جلال کرمی تاکید کرد: جمع‌آوری و دریافت احشام نذری اهدایی به حسینیه اعظم زنجان از اول محرم آغاز شده است.



وی ادامه داد: محل دریافت و فروش احشام نذری ضلع جنوبی حسینیه اعظم و در خیابان خیام غربی قرار دارد.



مسئول فروش احشام حسینیه اعظم یادآور شد: فروش احشام حسینیه در راستای تسهیل خرید مردم و تعدیل قیمت بازار صورت می‌گیرد.

زمان فروش گوسفندان نذری حسینیه اعظم زنجان از 21 آبان ماه

مجتبی شهامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ، زمان تحویل احشام نذری را از اول محرم دانست و افزود: عاشقان حسینی از اول ماه محرم نسبت به ادای نذری خود اقدام می‌کنند و در محل جمع آوری احشام که واقع در ضلع جنوبی حسینیه اعظم (خیابان خیام) می‌باشد گوسفند نذری را تحویل دهند.

مسئول روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان محل هزینه نذورات را امور عمرانی و رسیدگی به برخی امور مهم عنوان کرد و گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا در روز حرکت دسته افراد با لباس مشخص اقدام به جمع‌آوری نذورات مردمی کنند.