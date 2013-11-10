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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۳۱

عالیشوندی به مهر مطرح کرد:

کارت ورود به ورزشگاه خبرنگاران فارس آماده تحویل است

کارت ورود به ورزشگاه خبرنگاران فارس آماده تحویل است

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای هیئت فوتبال فارس از آماده شدن کارت ورود به ورزشگاه خبرنگاران استان فارس خبر داد.

حمید عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه دریافت کارت ورود به ورزشگاه حافظیه شیراز، گفت: حدود 120 کارت خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان فارس آماده تحویل شده است.

وی تصریح کرد: خبرنگاران و عکاسان ورزشی می توانند عصر دوشنبه با در دست داشتن مدرک شناسایی، کارت خود را از هیئت فوتبال استان فارس تحویل بگیرند.

مدیر رسانه ای هیئت فوتبال فارس افزود: خبرنگاران و عکاسان باید شخصا برای دریافت این کارت اقدام کنند زیرا صاحبان این کارتها باید مشخصات و اطلاعات شخصی خود را در یک لیست ارایه کنند.

عالیشوندی یادآور شد: تمامی عکاسان و خبرنگاران ملزم هستند که در بازی های آینده کارت جدید را به همراه داشته باشند و در غیر این صورت از ورود آنها به ورزشگاه و جایگاه های مشخص شده خودداری خواهد شد.

کد مطلب 2173163

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