کارت ورود به ورزشگاه خبرنگاران فارس آماده تحویل است

حمید عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه دریافت کارت ورود به ورزشگاه حافظیه شیراز، گفت: حدود 120 کارت خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان فارس آماده تحویل شده است.

وی تصریح کرد: خبرنگاران و عکاسان ورزشی می توانند عصر دوشنبه با در دست داشتن مدرک شناسایی، کارت خود را از هیئت فوتبال استان فارس تحویل بگیرند.

مدیر رسانه ای هیئت فوتبال فارس افزود: خبرنگاران و عکاسان باید شخصا برای دریافت این کارت اقدام کنند زیرا صاحبان این کارتها باید مشخصات و اطلاعات شخصی خود را در یک لیست ارایه کنند.

عالیشوندی یادآور شد: تمامی عکاسان و خبرنگاران ملزم هستند که در بازی های آینده کارت جدید را به همراه داشته باشند و در غیر این صورت از ورود آنها به ورزشگاه و جایگاه های مشخص شده خودداری خواهد شد.