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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

با اعلام استانداری/

ساعت کار ادارات سیستان و بلوچستان تغییر یافت

ساعت کار ادارات سیستان و بلوچستان تغییر یافت

زاهدان-خبرگزاری مهر: ساعت کار ادارات سیستان و بلوچستان که پیش از این با ابلاغ استانداری از ساعت 7 صبح تا 15:45 دقیقه پیش از ظهر به انضمام تعطیلی روزهای پنجشنبه اعلام شده بود باری دیگر به حالت اولیه بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بنا بر ابلاغ استانداری به دستگاهای متبوع ساعات کار ادارات استان تا ساعت 15:45 افزایش یافت و روز پنجشنبه نیز به تعطیلی ادارات افزوده شد که با گذشت کمتر از یک سال این برنامه در روز گذشته لغو و باری دیگر به روال سال گذشته بازگشت.

بنا بر تصویب نامه جدید هیئت وزیران و ابلاغ آن از طریق استانداری به ادارات استان که از تاریخ 18 ابان ماه سال جاری لاز م الاجرا است تمامی کارمندان دستگاه های اجرایی، شرکت‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و درمانی موظف هستند روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 14: 30  در محل  کار خود حاضر شوند.

بنا بر این تصمیم از این پس روز های پنجشنبه جزو تعطیلی ادارات محسوب نشده و کارمندان می بایست از ساعت 7 الی 13:30 همچون روال سال‌های گذشته بر سر کار خود حاضر شوند.

 

کد مطلب 2173165

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