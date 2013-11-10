ساعت کار ادارات سیستان و بلوچستان تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بنا بر ابلاغ استانداری به دستگاهای متبوع ساعات کار ادارات استان تا ساعت 15:45 افزایش یافت و روز پنجشنبه نیز به تعطیلی ادارات افزوده شد که با گذشت کمتر از یک سال این برنامه در روز گذشته لغو و باری دیگر به روال سال گذشته بازگشت.

بنا بر تصویب نامه جدید هیئت وزیران و ابلاغ آن از طریق استانداری به ادارات استان که از تاریخ 18 ابان ماه سال جاری لاز م الاجرا است تمامی کارمندان دستگاه های اجرایی، شرکت‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و درمانی موظف هستند روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 14: 30 در محل کار خود حاضر شوند.

بنا بر این تصمیم از این پس روز های پنجشنبه جزو تعطیلی ادارات محسوب نشده و کارمندان می بایست از ساعت 7 الی 13:30 همچون روال سال‌های گذشته بر سر کار خود حاضر شوند.