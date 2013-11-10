دشت شهرکرد اصلی ترین کانون مولد گرد و غبار در چهارمحال و بختياري است

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 11 کانون مولد گرد و غبار در این استان وجود دارد که در چند ساله اخیر شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: اصلی ترین کانون مولد گرد و غبار این استان در دشت شهرکرد، جنوب شهرکرد و جنوب چالشتر ایجاد شده است.

یوسف پور ادامه داد: در چند هفته گذشته میزان آلودگی هوا شهرکرد به ذرات گرد و غبار بیش از ده برابر مجاز رسیده بود.

وی با اشاره به اینکه ایجاد کانونهای گرد و غبار در چند بخش اساسی مشکل دارد؛ اذعان داشت: تغییر کاربری نا مناسب اراضی که در عرصه های جنگلی، مرتعی و تالابی دیده شده است یکی از اصلی ترین مشکلات در این زمینه بوده است.

یوسف پور یادآور شد: چرای مازاد بر ظرفیت باعث تخریب در عرصه های جنگلی شده است که این اتفاق بدون لحاظ ملاحضات زیست محیطی صورت می گیرد.

مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری بیان داشت: لازم است نسبت به مقابله با پدیده بیابان زایی آمادگی کافی وجود داشته باشد و تمهیداتی نیز برای پیگیری از گسترش روند بیابان زایی صورت گیرد.