ورزش گچساران نباید متکی به شرکت نفت باشد/ نبود اسپانسر معضل ورزش استان

به گزارش خبرنگارمهر، سعید غلامی پیش از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از نام آوران ورزشکار شهرستان گچساران که در محل سالن همایش های هلال احمر این شهر برگزارشد، افزود: مهمترین مشکل ورزش استان کهگیلویه وبویراحمد نداشتن حمایت کننده بخش خصوصی است.

غلامی بیان داشت: بسیاری از نخبگان ورزشی شهرستان گچساران در حال حاضر در تیم های نفت گچساران فعالیت می کنند و در صورت وجود چند بخش خصوصی برای حمایت از این ورزشکاران چندین باشگاه ورزشی در این شهر فعالیت می کردند.

وی نقش اداره ورزش و جوانان را در شناسایی و به کارگیری این حمایت کننده ها بسیار مهم دانست و تاکید کرد: در صورت عدم حمایت بخش خصوصی از ورزش گچساران در کوتاه مدت ورزش گچساران سیر نزولی پرشتابی را طی خواهد کرد.

مدیرمنابع انسانی شرکت نفت و گاز گچساران همچنین نقش این شرکت را در رفع محرومیت زدایی از شهرستان گچساران بسیار مهم دانست و افزود: محرومیت زدایی و حمایت بدون منطق دو مقوله جدا از هم است .

غلامی اظهارداشت: پتانسیل ها و استعدادهای زیادی در ورزش گچساران وجود دارد که حمایت از آنها بی تردید در ارتقاء سطح ورزش این شهرو استان بسیار تاثیرگذاراست.

وی با بیان اینکه مدیریت ارشد شرکت نفت و گاز گچساران به ورزش به دید حرفه ای می اندیشد، تاکید کرد: شرکت نفت و گاز گچساران حمایت های خودرا از ورزش شهرستان و استان در جهت حرفه ای و خارج شدن از حالت سنتی سابق برنامه ریزی می کند.

رئیس شورای ورزش نفت افزود: در چرخه حرفه ای شدن کسانی که نتوانند خود را همراه این جریان کنند بدون تردید از چرخه کنار خواهند رفت و جای خود را به افراد و مدیران ورزشی و حرفه ای خواهند داد.

غلامی نامگذاری محله ای در هر شهرستان استان را به عنوان محله نام آوران برای قدرشناسی از زحمات ورزشکاران و نام آوران استان در تشویق این قشر بسیار موثر دانست و افزود: امروز ورزشکاران جوان این مرز وبوم بسیاری از ورزشکاران قدیمی را الگوی خود قرار می دهند و این الگوبرداری صحیح باید برای نسل های بعد کشور نیز نهادینه شود و این مهم جزء با نخبه پروری و حمایت از نخبه امکان پذیر نیست.