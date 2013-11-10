بارندگی شب گذشته باعث پاک شدن هوای اهواز شده است

مهرداد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بارندگی شب گذشته و احتمال تشدید مسمومیت ناشی از باران اسیدی عنوان کرد: احتمال این مسئله وجود دارد که بارش باران در روزهای گذشته باعث خنثی شدن آلاینده های موجود در هوا شده باشد زیرا هیچ موردی مبنی بر مسمومیت ناشی از باران اسیدی تا کنون گزارش نشده است.



وی افزود: همه افرادی که در روزهای گذشته دچار این مسمومیت شده اند به صورت سرپایی مداوا شدند و تنها 200 تا 300 مورد از این بیماران که اکثرا دارای بیماری های تنفسی بوده اند در بیمارستان های شهر بستری شدند البته این نکته نیز قابل ذکر است که خوشبختانه درحال حاضر همه این بیماران نیز مرخص شده اند.



رییس مرکز بهداشت شرق اهواز در خصوص علت وقوع این مسئله اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تیمی متشکل از متخصصین بیماری های آسم، ریه و آلرژی و نمایندگانی از فرمانداری و استانداری خوزستان تشکیل داده است تا به صورت دقیق و کارشناسانه بر روی علت وقوع این پدیده تحقیق کنند.



شریفی در توصیه به افرادی که از مشکلات تنفسی و انواع آلرژی ها رنج می برند، گفت: این افراد برای حفظ سلامتی خود در روزهای که آلایندگی هوا زیاد است تا حد امکان از منزل خارج نشوند اما در صورتی که مجبور به خروج از منزل شدند حتما از ماسک تهویه هوا استفاده کنند.