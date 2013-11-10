"دربست آزادی" کلید خورد/ کاری در فضای قبلی آثار کارخانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که تازه ترین فیلم مهرشاد کارخانی است 18 آبان‌ماه در تهران کلید خورد و از بازیگران آن می توان به امید علومی، حسام شجاعی، سحر قریشی، رضا ناجی، سروش صحت، کرامت رودساز، ذبیح افشار، مانی حیدری و شهره قمر اشاره کرد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: مهرشاد کارخانی کارگردان، سیدمحمد قاضی تهیه کننده، رضا سلامی مجری طرح، داریوش عیاری مدیر فیلمبرداری، اسحاق خانزادی صدابردار، ستار اورکی موسیقی، فرامرز هوتهم تدوین، علی صفی‌خانی دستیار اول کارگردان، روناک رنجی برنامه‌ریز، علی ابراهیمی طراح صحنه و لباس، نیلوفر گوهردوست و پیام عبدی چهره‌پرداز، اکبر دهقان دستیار اول فیلمبردار، مهیار پناهی و علیرضا عرب گروه فیلمبرداری، مهران بهروزی‌نیا دستیار صدا، شیما حاتمی دستیار صحنه و لباس، مریم جوادی عکاس، فروغ غیاثوند منشی صحنه، دانیال امینی جانشین تولید و رضا عسکری دستیار تولید.



این فیلم در مسیر ساخته های قبلی مهرشاد کارخانی تمی اجتماعی و خیابانی دارد و تمام لوکیشنهای آن در خیابانهای مرکزی تهران فیلمبرداری می‌شود و محصول موسسه فیلمسازی "موج نو پگاه" است.

مهرشاد کارخانی ساخت فیلم های "ریسمان باز"، "کوچه ملی" و "اکباتان" را در کارنامه کاری خود دارد.