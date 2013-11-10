زنجان میزبان اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین اعزامی به مسابقات انتخابی قهرمانی جهان 2014 تایلند از 24 آبان تا 10 آذر در زنجان انجام می شود.



از استان زنجان وحید غلام آزاد، مرتضی ابراهیمی، ابراهیم احمدی، مرتضی غریبلو بعنوان ورزشکار و کمال عشق به عنوان مربی در این اردو حضور دارند.



تمامی ورزشکاران اعلام شده 24 آبان در زنجان حاضر خواهند شد.

کسب مدال نقره مسابقات بین المللی جودو توسط مسعود خان احمدلو



مسابقات بین المللی جودو دانشگاه آزاد ظهر امروز با درخشش مسعود خان احمد لو در وزن 66 کیلوگرم به پایان رسید.



در این مسابقه خان احمدلو با برد مقابل حریفانی همچون سوریه،تهران،کرمانشاه و مشهد به فینال راه یافت که با مختار خورنگ عضو ثابت تیم ملی کشورمان رو درو شد که نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

در این مسابقات کشورانی چون سوریه، عراق، کویت، افغانستان، ازبکستان، لبنان و 20 تیم از ایران شرکت داشتند.