برای آکادمی فوتبال ایران برنامه داریم/ حضور تیم ملی اسپانیا در تهران سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، میشل سالگادو با اشاره به حضور خود در فوتبال خاورمیانه توضیح داد: زمانیکه از رئال مادرید جدا شدم 34 سال داشتم و از این شانس برخوردار بودم که به لیگ برتر انگلیس بروم و پس از سه سال حضور در این لیگ دیگر نمی خواستم بازی کنم و جلوی رئال قرار بگیرم برای همین تصمیم گرفتم به خاورمیانه بیایم و زندگی شخصی و فوتبالی ام را در این منطقه ادامه دهم.

وی در خصوص سفر خود به ایران گفت: از آقای کفاشیان بخاطر دعوتش تشکر می کنم. وقتی به تهران آمدم خیلی خوشحال و هیجان زده بودم. من با آقای کفاشیان و دیگر مسئولان فوتبال ایران جلساتی را داشتم باید عنوان کنم مسئولان فدراسیون سخت در تلاش هستند بتوانند فوتبال ایران را به اسپانیا نزدیک کنند و حتی تلاش می کنند تیم ملی اسپانیا را به ایران دعوت کنند که این یک رؤیا برای علاقه‌مندان به فوتبال خواهد بود.

بازیکن اسبق رئال مادرید ادامه داد: در خصوص آکادمی فوتبال ایران برنامه هایی داریم و تصمیم بر این است سیستمی را طراحی کنیم که با سیستم آکادمی اسپانیا مطابقت داشته باشد. در آکادمی اسپانیا سالیانه دو میلیون نفر مشغول به یادگیری هستند که در آینده تلاش می کنیم ایران را به این آمار نزدیک کنیم.

سالگادو با بیان اینکه فوتبال اسپانیا حرف اول را در دنیا می زند، تصریح کرد: به نظر من فوتبال اسپانیا به یک الگو در سطح جهان تبدیل شده؛ چراکه در سطح ملی و باشگاهی قهرمانی های متعددی را کسب کرده است که این حاصل تلاش آکادمی باشگاه ها است.

عضو سابق تیم رئال مادرید در خصوص شرایط خود در تیم ملی اسپانیا بیان کرد: اولین جام اروپایی که من بـُردم، جام یورو 2008 بود که سه بازی مقدماتی را با پیراهن تیم ملی به میدان رفتم، در جام جهانی 2006 هم حضور داشتم. در آن زمان تقریبا همه بازیکنانی که تیم ملی را همراهی کردند، بعدا جام ملت ها و جام جهانی را فتح کردند. من همان زمان می دانستم که یک تیم فوق العاده را تشکیل می دهیم؛ چراکه بازیکنان جوانی وارد تیم شده بودند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا به یکباره از تیم ملی کنار رفتید؟ گفت: من بعد از سه بازی مصدوم شدم و چهار ماه به طور کامل از میادین دور بودم در آن زمان 33 سال داشتم و برایم خیلی سخت بود که دوباره برای بازگشت به تیم ملی بجنگم البته این را بگوییم که برای ما و رائول این اتفاق چندان هم بد نبود؛ چراکه در اوج فوتبال خودمان بودیم و خوشحالم که به همه جوان ها در تیم ملی نکات خوبی را آموختیم این را هم بگویم همبازی بودن با گواردیولا و مندیتا اتفاق فوق العاده ای بوده است.

سالگادو که امروز یکشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه خبر حضور یافته بود، درباره تفاوت های فوتبال در اروپا و خاورمیانه توضیح داد: اگر بخواهیم به منطقه شما اشاره کنیم بهتر است ایران را با امارات مقایسه کنم که در واقع ایران از زیرساخت های خوبی برخوردار است، ولی سیستم آکادمی خیلی خوبی ندارد شما 15 سال پیش بازیکنان خیلی خوبی مثل علی دایی داشتید که در اروپا بازی می کردند اما در حال حاضر چنین چیزی در تیم ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: تفاوت اصلی در درک این مطلب است که چطور باید فاصله بین اروپا و خاورمیانه را پر کنیم. در اسپانیا سرمایه گذاری روی جوانان خیلی زیاد شده است ولی در اینجا فقط به فکر حال هستند و بهتر است که به آینده فکر کنیم تا اینکه دنبال جذب بازیکنان بزرگ برای روزهای پیش‌رو باشیم.

بازیکن اسبق بلکبرن روورز انگلیس با بیان اینکه در فدراسیون ایران جلسات مهمی داشته تاکید کرد: ما مشکل فوتبال ایران را در بخش آکادمی بررسی کردیم و سعی می کنیم سیستمی را طراحی کنیم که بتوانیم این مشکل را حل کنیم. عامل کلیدی این است که ما اول مشکل را بشناسیم و سپس به دنبال راه حل باشیم.

عضو سابق تیم رئال مادرید در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون ایران از شما خواسته است که تیم ملی اسپانیا را به تهران دعوت کنید؟ گفت: بله، صحبت های خیلی جدی در این باره انجام دادیم تا بتوانیم تیم اسپانیا را به ایران بیاوریم ولی علاوه بر هزینه، مشکلات دیگری نیز وجود دارند باید عنوان کنم هدف اصلی ما در اینجا ارائه یک سیستم برای توسعه بازیکنان خواهد بود تا بتوانیم کمک پایداری به فوتبال ایران کنیم.

سالگادو همچنین درباره انتقال احتمالی بازیکنان ایرانی به تیم های اسپانیایی خاطر نشان کرد: این هم موضوع دیگری است که مورد بحث قرار گرفت، من با آژانس های مختلف در ارتباط هستم ولی بهتر است به دنبال داشتن یک آکادمی خوب باشیم تا به بازیکنان یاد بدهیم چطور با فوتبالیست ها در اروپا رقابت کنند. اجازه بدهید گام اول را برداریم و پس از آن به مرحله بعدی برسیم. من یک مثال بزنم، اینکه جواد نکونام را می شناسم و در لالیگا چندین بار جلوی او بازی کردم.

بازیکن اسبق بلکبرن روورز انگلیس افزود: علی دایی به من گفت که تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی در اروپا بازی می کردند ولی در حال حاضر چنین چیزی در فوتبال ایران وجود ندارد اما باید عنوان کنم اگر این اتفاق رخ بدهد حضور لژیونرها به تیم ملی کمک خواهند کرد. در پنج سال گذشته ملی پوشان زیادی از اسپانیا به انگلیس و ایتالیا رفتند و با سیستم های مختلفی کار کردند که این به تفکرات آنها برای بازی در تیم ملی خیلی کمک می کند.

سالگادو در پاسخ به این سوال که آیا حضور دیگو کاستای برزیلی را در تیم ملی اسپانیا می پسندید، عنوان کرد: این موضوع شخصی برای کاستا است، البته در دوره خاویر کلمنته نیز یک بازیکن برزیلی در تیم ملی اسپانیا حضور داشت ولی به نظر من اول باید شانس را به کسانی بدهیم که متولد اسپانیا هستند. اگر من بودم فرصت را به اسپانیایی ها می دادم.

ستاره سابق تیم رئال مادرید در خصوص حضور بازیکن 9 ساله اردبیلی در آکادمی رئال مادرید گفت: برخی از دوستانم ویدئوهای او را به من نشان دادند که اول خیلی تعجب کردم و گفتم او دیگر کیست؟ البته همه او را می شناسند و فکر می کنم یک استعداد فوق العاده است با اینحال خیلی راحت نیست که او را فعلا به مادرید ببرم چراکه فقط 9 سال دارد و باید نزد خانواده اش باشد، اما وقتی 12 یا 13 ساله شد، وقت آن است تلاش کنیم او را به بهترین آکادمی دنیا انتقال دهیم.

وی در خصوص اینکه با شناخت ضمنی از فوتبال ایران طرفدار استقلال است یا پرسپولیس، با خنده گفت: به این سوال شما نمی توانم جواب دهم.

ملی‌پوش اسبق اسپانیا در خصوص مقایسه مسی و رونالدو عنوان کرد: هر دوی آنها خیلی خوب هستند به نظر من بهترین های دنیا بوده و هر روزِ این بازیکنان با روز قبلشان فرق می‌کند.