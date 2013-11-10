مطالبات شهرداری کرج چندین برابر بودجه سالانه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در آیین تودیع و معارفه برخی مدیران شهری که پیش از ظهر یکشنبه با حضور مدیران کل بازرسی و حراست استانداری البرز و جمعی از مدیران شهری در سالن جلسات شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: تغییر و تحولات مدیریتی حتی برای مدیران ارشد وجود دارد و این رفت و آمدها به افزایش بهره وری و ارتقای خدمات رسانی منجر می شود.



وی با بیان اینکه امروز برای تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند برخی دوستان و آرزوی موفقیت برای مدیران جدید شهرداری کرج گرد هم آمده ایم، یادآور شد: جا به جایی برخی مدیران به این معنا نیست که آنان در زمان تصدی مسئولیت ها منشاء خیر و اثرات مثبت نبوده اند، بلکه قدردان فعالیت ها و خدمات شان هستیم اما باید قبول کنیم که مجموعه شهرداری برای تحرک و پویایی بیشتر به جا به جایی ها نیاز دارد.



شهردار کرج افزود: تمام مدیران شهری در خدمت به مردم موفق هستند و وظیفه داریم در مسیر خدمتگزاری به شهروندان از یکدیگر سبقت بگیریم.

ترکاشوندبا بیان اینکه تغییرات مدیریتی پویایی و حرکت ایجاد می کند، اظهار داشت: جا به جایی ها در شهرداری کرج با همین رویکرد صورت می پذیرد و به معنی عدم برخورداری مدیران از شایستگی های لازم نیست.



ترکاشوند در ادامه به مطالبات شهرداری از دستگاه ها اشاره کرد و گفت: حجم مطالبات قانونی شهرداری کرج از اشخاص حقیقی و حقوقی چندین برابر بودجه سالانه است و چنانچه تلاش مضاعفی برای وصول مطالبات صورت پذیرد، شاهد شتاب بیشتر پروژه های عمرانی و خدماتی به واسطه تامین منابع مالی خواهیم بود.



واحد بازرسی چشم و گوش مسئولان است



مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزیابی استانداری البرز نیز در این جلسه با بیان اینکه شهر کرج از حضور فردی شهرآشنا و معتمد به عنوان شهردار کرج بهره مند شده است، گفت: ثمرات همکاری مدیران شهری عمران و آبادانی شهر است و رضایت مردمی را به همراه دارد.



ماهوتی اظهار داشت: واحدهای بازرسی چشم و گوش مسئولان هستند و چنانچه وقفه ای در فعالیت های واحد بازرسی ایجاد شود، کار مدیران با ترمز و توقف مواجه می شود.



وی افزود: فعالیت مطلوب واحد بازرسی به سالم سازی فضای اداری کمک می کند و ضرورت توجه بیشتر مدیران به این بخش ملموس است.

ترکاشوند در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش مدیران سابق، عسگری را به عنوان به عنوان مدیر بازرسی و نظارت شهرداری کرج، شجاعی را به عنوان مشاور شهردار و مدیر درآمد شهرداری کرج، رضا فیض در سمت مدیرعامل جدید سازمان زیباسازی، شریف کاظمی در سمت شهردار منطقه 7 کرج منصوب و مجتبی اسکندری را به عنوان مدیر جدید سازمان آرمستانها معرفی و برای آنان آرزوی تئفیق کرد و خواست در این عرصه به شهروندان کرجی خدمت کنند.













