به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم روز ملی کیفیت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر چه مذاکرات هنوز به نتیجه مثبتی نرسیده است اما شرایط به گونه ای پیش رفته که یک روال منطقی در مذاکرات 1+5 آغاز شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور، افزود: در سایه این همراهی و تعامل مسیر منطقی طی خواهد شد و شاهد بهبود در سطح تولید، فعالیتهای تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری خواهیم بود. وی تصریح کرد: مجموعه انتظارات مثبت در زمینه اقتصادی یکی از مهمترین نظام های انگیزشی برای تولید بیشتر، کار و سرمایه گذاری در ایران است.

به گفته شریعتمداری تلاش داریم با یک روش منطقی در حوزه سیاست خارجی بتوانیم هر روز به امید در اقتصاد ایران اضافه کنیم. معاون اجرایی رئیس جمهور در مورد برنامه بهبود معیشت دولت، گفت: در پایان 100 روز اهم خدمات دولت به مردم ارائه خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی منحل نشده و همچنان وجود دارد.