لزوم برخورد با پدیده قاچاق دام در جنوب کرمان/ کشتارگاه جیرفت ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امینی روش صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان دامپزشکی جنوب کرمان اظهار داشت: دامپزکشی نقش اساسی در تامین بهداشت دارد و سلامت تک تک افراد جامعه با این بخش مرتبط است.

وی به قاچاق دام به عنوان اساسی ترین موضوع در کمیسیون قاچاق کالا و ارز جنوب استان کرمان اشاره و تصریح کرد: باید با پدیده حمل و نقل غیرمجاز دام ها در این منطقه برخورد شود.

امینی روش با تاکید بر لزوم ساماندهی کشتارگاه جیرفت تاکید کرد و افزود: چنانچه به شاخصه‌های بهداشتی توجه شود هزینه‌ها نیز کاهش پیدا می کند.

لزوم تغییر وضعیت کارکنان دامپزشکی جیرفت

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان جیرفت نیز در این دیدار گفت: 450 هزار راس دام سبک و 25 هزار راس دام سنگین در شهرستان جیرفت وجود دارد.

نسیم دریجانی با اشاره به اجرای طرح های مایه کوبی دام ها ادامه داد: طی سال جاری 25 هزار بازدید از رستوران ها، كبابي ها و مراکز عرضه فرآورده های دامی صورت گرفت که این امر اهمیت زیادی در تضمین سلامت گوشت مصرفی شهروندان دارد.

این مسئول یادآور شد: در این بازدیدها گوشت ها و فرآورده های دامی فاسد جمع آوری و معدوم شد.

وی گفت: در حال حاضر 53 درصد کارکنان دامپزشکی جیرفت به صورت قراردادی و طرحی هستند که تغییر وضعیت آنها می تواند در روند خدمت گذاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

