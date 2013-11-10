مردم از کیفیت خودروها راضی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در مراسم روز ملی کیفیت،گفت: اگر چه در سالهای گذشته کیفیت و استانداردهای خودرو رشد کرده ولی مردم از کیفیت خودرو راضی نیستند چرا که توقعات و خواسته های مشتریان افزایش یافته و متناسب با آن کیفیت و استاندارد خودرو نیز باید ارتقا می یافت.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: اگر همسو با توقعات مشتری تولیدات صورت نگیرد بنگاه اقتصادی به توسعه پایدار نخواهد رسید و چنانچه فضای رقابتی حاکم نباشد کیفیت قربانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تحریم ها فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و باید محصولات بی کیفیت را از سطح بازار جمع آوری کنیم. به اعتقاد برزگری در استانداردسازی خدمات ظرف 10 سال گذشته عملکرد مثبتی حاکم نشده و سازمان ملی استاندارد این موضوع را پیگیری خواهد کرد.