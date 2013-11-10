  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۸

مردم از کیفیت خودروها راضی نیستند

مردم از کیفیت خودروها راضی نیستند

رئیس سازمان ملی استاندارد از ابراز نارضایتی مردم در خصوص کیفیت خودروها خبر داد و گفت: با وجود رشد کیفی و استانداردسازی صنعت خودرو، اما مردم همچنان ناراضی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری در مراسم روز ملی کیفیت،گفت: اگر چه در سالهای گذشته کیفیت و استانداردهای خودرو رشد کرده ولی مردم از کیفیت خودرو راضی نیستند چرا که توقعات و خواسته های مشتریان افزایش یافته و متناسب با آن کیفیت و استاندارد خودرو نیز باید ارتقا می یافت.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: اگر همسو با توقعات مشتری تولیدات صورت نگیرد بنگاه اقتصادی به توسعه پایدار نخواهد رسید و چنانچه فضای رقابتی حاکم نباشد کیفیت قربانی خواهد شد.

وی تصریح کرد: تحریم ها فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و باید محصولات بی کیفیت را از سطح بازار جمع آوری کنیم. به اعتقاد برزگری در استانداردسازی خدمات ظرف 10 سال گذشته عملکرد مثبتی حاکم نشده و سازمان ملی استاندارد این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 2173192

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها