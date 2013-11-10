پیکر مطهر دو شهید گمنام در شهرستان قدس آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم راس ساعت 9 صبح از محل سپاه سابق شهرستان آغاز شد و نماز میت به امامت حجت الالسلام سید ابوالقاسم میراحمدی، خطیب نماز جمعه شهرستان قدس اقامه شد و سپس تشییع کنندگان با عبور از خیابان های شهر شهدا را تا محل خاکسپاری بدرقه کردند.



ایران اسلامی به پشتوانه نهضت حسینی هرگز زیر بار ظلم و مستکبران نمی رود



خطیب نماز جمعه شهرستان قدس در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ملت ایران اسلامی شعار هیهات من الذله امام حسین (ع) را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادند و به پشتوانه نهضت حسینی هرگز زیر بار ظلم و ستم مستکبران نمی روند.



حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی ادامه داد: بیداری، زیر بار ظلم و ستم نرفتن، ایستادگی در مقایل زیاده خواهی را از مهمترین پیام های نهضت عاشورا است و ایران اسلامی با تکیه بر این ارزش ها در مقابل تمام مستکبران ایستاده است، عزت و سذبلندی ایران اسلامی در برابر استکبار جهانی مرهون خون شهداست، همگان باید در مسیر شهدا گام بردارند و نهایت سعی و تلاش خود را برای حفظ ارزش های ایثار و شهادت به عمل آورند.



وی تاکید کرد: شهدا با خداوند معامله کردند و هزگز نخواستند اسم و نامی از آنها باشد و مردم هم باید برای ترویج و گسترش این فرهنگ معنوی سعی و تلاش وافر کنند.

حضور شهدای گمنام در شهرها فضای معنوی ایجاد می کند



فرماندار شهرستان قدس نیز در حاشیه مراسم تشیع شهدای گمنام اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از اصلی ترین اهداف نظام است و شهدای گمنام با حضور خود فضای معنوی را در مناطق مختلف ایجاد می کنند تا زمینه تعالی و سعادت مردم فراهم شود.



ناصر آذریفر افزود: شهادت را از جمله واژگانی دانست که در آموزه های دینی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردار است و محل دفن این عزیزان به قطب فرهنگی و مکانی مناسب برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.



وی، ایثار، شهامت، ازخودگذشتگی و استقامت در مقابل ظلم و ایستادگی در برابر زیاده خواهی زورگویان را از مهمترین شاخصه های شهدا دانست و از مسوولان فرهنگی خواست در نشر و گسترش این فرهنگ کوشا باشند.



شهدا اسطوره های فداکاری هستند



فرمانده ناحیه بسیج سپاه پاسداران شهرستان قدس یادآور شد: شهدای ما اسطورهای فداکاری، ایثار، گذشت و استقامت هستند و زمینه تعالی و تکامل را فراهم کردند.



مجید امیر عبدالهیان افزود: یکی از برکات شهدا تعمیق و نشر فرهنگ ایثار و شهدات است که نسل جوان تشنه این فرهنگ هستند و باید برای ترویج و گسترش آن نهاین سعی و تلاش را به عمل آورید.



وی تاکید کرد: یکی از مهمترین نیازهای نسل جوان بهره گیری از فضاهای معنوی و اخلاقی بر اساس اصول و ارزشهای دینی است که این موضوع مهم و اساسی با حضور شهدای گمنام در منطقه دست یافتنی است.

شهدا نور هدایت را با خود به ارمغان می آورند



رییس اداره بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جنوب غرب استان تهران در حاشیه این آیین به خبرنگار مهر گفت: وجود شهدا مایه خیر و برکت است و شهدا وارد هر منطقه ای شدند، نور و هدایت را برای آنان به ارمغان آوردند.



منصور محققی با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در این آیین، اظهار کرد: حضور باشکوه مردم نشان دهند پایبندی آنان به اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



وی، نظام اسلامی را نشاط گرفته از نصضت حسینی دانست و بیان کرد: شهدای گرانقدر ایران اسلامی با تکیه بر قیام سالار شهیدان پای در ریکاب مقابله با دشمنان نهادند و در این راه جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.



این مسئول ادامه داد: این دو شهید بزرگوار در عملیات والفجر هشت در منطقه عملیاتی فاو به درجه رفیع شهادت نایل آمدند که در سنین 20 و 24 سالگی به این فیض عظیم دست یافتند.



محققی افزود: پیشرفت، سربلندی و اقتدار ایران اسلامی به برکت خون شهداهاست و همزمانی این آیین با ایام سوگواری سالار شهیدان، شور و حرارات مضاعفی به مردم منطقه داده است.

سپس پیکر مطهر دو شهید گمنام روی دستان مردم شهرستان قدس به آرامگاه ابدیشان انتقال یافت و درون خاک آرام گرفتند، همزمان با مراسم خاکسپاری هلی کوپتری فضای بوستان ولیعصر را گلباران کرد.



در انتهای مراسم نیز مداحان اهل بیت مرثیه و روضه خوانی کردند، همچنین امشب مراسم شام غریبان این شهدا در محل خاکسپاری برگزار می شود.