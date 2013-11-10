مذاکره جنگ دیپلماتیک و سیاسی است/ دانش آموزان بصیرت شناس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کاظم بهرام پیش از ظهر امروز یکشنبه در همایش حضرت قاسم با عنوان « احلی من العسل» در حسینیه ثارالله اهواز اظهار کرد: عربستان، بحرین و امارات به صهیونسیت ها فشار می آورند که نباید به ایران امتیاز دهید زیرا جمهوری اسلامی ایران بر مبنای احکام اسلامی است. بدانید که استاد سلفی ها، امروز صهیونیست ها هستند در حالیکه حسین فهمیده ما در دفاع مقدس از حضرت قاسم الگو گرفت به همین دلیل دانش آموزان باید برای سایر نوجوانان و جوانان فرهنگ حضرت قاسم را زنده نگه دارند .



وی تصریح کرد: یوحنای مسیحی و اهل کشور یونان، استاد تندروی یزید بود که یزید را به سبک مسیحیت تربیت کرد و امروز یوحنای مسیحی صهیونیست است و یزید زمان شده است و یوحنای تندروی امروز اسرائیل غاصب است و در حقیقت اسرائیل دشمن اول قاسم های امروز است. نوجوانان امروز ما باید وهابیت را از اهل سنت جدا بدانند زیرا اهل سنت نیز برای امام حسین (ع) عزاداری می کنند و یزید و معاویه را قبول ندارند و محکوم می کنند. شما همچنین باید مسیحیت و یهودیت را از صهیونیست جدا بدانید.



حجت الاسلام بهرام خطاب به دانش آموزان حاضر در حسینیه ثار الله اهواز یاد آور شد: حضرت قاسم اگر تعیین کننده در تاریخ اسلام و بشریت شد به خاطر فرزند معصوم بودنش نبود زیرا خیلی ها فرزند معصومین بودند ولی در مقابل معصومین ایستادند. حضرت قاسم حتی به خاطر هنرهای رزمی و جنگی که در طفولیت بر آنها مسلط شده بود نیز الگو نشد و در حقیقت حضرت قاسم به خاطر پهلوانی، تعبد، نماز اول وقت و شجاعت و هیچ کدام از اینها هم الگو نشد بلکه حضرت قاسم به خاطر بصیرتش بود که الگو شد. نوجوان ما زمان شناس، موقیعت شناس، رهبر شناس، امام شناس و دشمن شناس بود. حضرت قاسم شیوه های دشمن را به خوبی شناخت. او یزید زمان را شناخت پس شما جوانان و نوجوانان باید یزید زمان خود را بشناسید. باید دشمن خود را که با شیوه لبخند و جنگ نرم می خواهد قاسم های امروز را منحرف سازد بشناسید و از نوجوان بصیر کربلا الگو بگیرید.

مسئول بسیج طلاب سپاه ولیعصر (عج ) استان خوزستان گفت: قاسم در واقعه کربلا گفت «مرگ برای نوجوانی مثل من از عسل شیرین تر است» و بصیرت قاسم بود که وی را به چنین تفکری رساند تفکری که مرگ را برای نوجوان کم و سن و سالی چون او شیرین می داند.



علی شیرک رئیس بسیج دانش آموزی استان خوزستان نیز ضمن حضور در این مراسم گفت: سال گذشته بسیج سازمان دانش آموزی استان خوزستان پیشنهاد داد تا یک روز به عنوان روز عزاداری دانش آموزی انتخاب شود و ما این طرح را پارسال در استان اجرا کردیم و امسال این همایش به صورت کشوری برگزار می شود. در این همایش دانش آموزان نواحی چهارگانه اهواز و شهرستان کارون حضور دارند که این همایش علاوه بر شهر اهواز در حسینیه ثاراله سایر شهرهای استان ویژه دانش آموزان برگزار می شود.



ذوالفقار کیانی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش نیز در این مراسم عنوان کرد: امروز ششم محرم و منتسب به حضرت قاسم ( ع ) است به همین منظور است که همایش نوجوانان و جوانان عاشورایی در قالب هیئتهای دانش آموزی قاسم ابن الحسن(ع) را با نام هماش «احلی من العسل» را برگزار کردیم و در واقع در بخشنامه وزارتی قرار بر این شد تا این همایش در پنج استان به صورت همزمان با استانهای قم، تهران، فارس، خراسان رضوی در استان خوزستان برگزار شود به همین منظور امروز همایش احلی من العسل را در حسینیه ثاراله اهواز برگزار کردیم.



وی در پایان گفت: شرکت دانش آموزان در نماز جمعه و نماز ظهر تاسوعا و عاشورا، برگزاری مراسم زیارت عاشورا قبل از شروع تایم اداری، برگزاری مراسم عزاداری، برگزاری ایستگاه های صلواتی، دعوت از علما و ایراد سخنرانی برای بصیرت افزایی از جمله برنامه های اجرایی آموزش و پرورش در دهه محرم است.