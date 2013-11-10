آموزش 400 حرفه در مراكز فني حرفه اي همدان/ هرم تحصيلي و مشاغل متناسب نيستند

به گزارش خبرنگارمهر، عليرضا مهرابي ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مراكز دولتي آموزش فني حرفه اي استان همدان بيش از 400 حرفه به كارآموزان آموزش داده مي شود.

وي با بيان اينكه در حوزه هاي مختلفي مانند كشاورزي، صنعت و خدمات آموزش هاي مختلفي در فني حرفه اي انجام مي شود، بيان داشت: در این زمینه در بخش كشاورزي هزار و 104 نفر، در صنعت شش هزار و 184 نفر و در بخش خدمات 16هزار و 20 نفر آموزش ديدند.

مدير كل فني و حرفه اي استان همدان با اشاره به اينكه 181 واحد فني حرفه اي آزاد در استان همدان فعاليت مي كنند، افزود: در اين آموزشگاه ها 120 حرفه فني و حرفه اي آموزش داده مي شود.

مهرابي با بيان اينكه هرم تحصيلي با هرم مشاغل متناسب نيست، عنوان داشت: آموزش تئوري محض راهكار اشتغال نبوده و آموزش ها بايد بر پايه مهارت انجام شود.

وي در ادامه به مشكلات استيجاري بودن آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه ای در استان همدان اشاره كرد و ابراز داشت: اين آموزشگاه ها با نرخ هاي بالاي اجاره روبرو بوده و بايد مسئولان با اعطاي وام با مسئولان آنها همكاري كنند.

51 درصد تعهد اشتغال در فني حرفه اي استان همدان محقق شده است

مدير كل فني و حرفه اي استان همدان با بيان اينكه تعهد اشتغال اداره فني و حرفه اي استان همدان در سال جاري 470 نفر است، عنوان داشت: از اين تعهد تا كنون 243 نفر محقق شده كه معادل 51 درصد از تعهد اين سازمان در اين زمينه است.

مهرابي با اشاره به برگزاري مسابقات ملي مهارت كشوري اظهار داشت: اين مسابقات با هدف ارتقاي جايگاه مهارت در كشور در سه مرحله شهرستاني، استاني و كشوري برگزار شد.

وي با بيان اينكه در مرحله شهرستاني 631 نفر در 36 حرفه در اين مسابقات در استان شركت كردند، بيان داشت: 98 نفر در 22 رشته به مرحله استاني راه يافتند و در مرحله آخر 14 نفر از استان همدان با 16 حرفه وارد مرحله كشوري شدند.

مدير كل فني و حرفه اي استان همدان با بيان اينكه از استان همدان نفرات برتر در رشته هاي مختلف رتبه هايي را كسب كردند، گفت: در رشته الكترونيك صنعتي و رشته صافكاري و آجر چيني استان همدان رتبه هاي برتر كشور را كسب كرد.

مهرابي با اشاره به اينكه آموزش ها در بخش دولتي و آزاد انجام مي شود، ابراز داشت: آموزش هاي دولتي در مكان ثابت انجام مي شود.

وي با بيان اينكه علاوه بر آموزش در مكان هاي ثابت، آموزش در حاشيه شهر ها و روستا ها نيز انجام مي شود،اظهار داشت: کارآموزان در بخش دولتي دو ميليون و 261 هزار و 420 نفر ساعت و در بخش آزاد دوميليون و 366 هزارو 479 نفر ساعت آموزش ديدند.

مدير كل فني و حرفه اي استان همدان عنوان داشت: طبق استاندارد جهاني بايد در مقابل 4 نفر كاردان بايد يك نفر كارشناس باشد ولي در ايران برعكس است.

مهرابي در پايان سخنانش با بيان اينكه تعداد مشاغل موجود در بازار زياد است،گفت: آموزش ها در جامعه بايد به سمت مهارت محوري حركت كرده و افراد بايد از آموزش هاي فني براي اشتغالزايي استفاده كنند.