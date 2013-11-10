استفاده از ظروف يكبار مصرف پلاستيكي در توزيع نذورات ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به فرا رسيدن ايام سوگواري در ماه محرم براي توزيع نذورات از ظروف يكبار مصرف گياهي تخريب پذير به شرط درج موضوع بر روي بسته بندي، و براي نوشيدني هاي داغ از ظروف كاغذي با لايه داخلي سفيد رنگ استفاده شود.

وی افزود: استفاده از ظروف پلاستيكي اعم از ظروف پروپيلن و پلي استايرن به ترتيب داراي علامت مثلث شكل در زير ظرف مانند ليوان و بشقاب با عبارات PP و PS صرفاً براي مصرف نوشيدني و غذاهاي سرد توصيه مي شود و ظروف غذايي از جنس فوم پلي استايرن نيز براي غذاهاي داغ نامناسب است زیرا مجاورت مايعات داغ يا مواد غذايي داغ در اين گونه ظروف، موجب آزاد شدن تركيبات شيميايي سمي منومرها مي شود كه براي سلامت انسان بسيار خطرناك است وآلودگي زيست محيطي را به دنبال دارد.

وي تصریح كرد: استفاده از مواد بازيافت براي توليد ظروف يكبار مصرف غير مجاز بوده و توليد كنندگان صرفاً مجاز به استفاده از مواد اوليه نو مي باشند.

هشدار در خصوص استفاده از بخاری های غیر استاندارد در هیئت های مذهبی هشدار داد

وی گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و استفاده گسترده از وسایل گرمازای گازسوز در تکایا و هیات های مذهبی، رعایت نکات ایمنی جهت پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری و استفاده از بخاری بدون دودکش در مکان های بسته که دارای تهویه مناسب نیستند و همچنین در زير چادرهاي برزنتي، ممنوع است.

مرضیه قنبریان تصریح کرد: علاوه بر رعايت نكات ايمني در سيستم برق كشي مساجد و تكايا، توصیه می شود با توجه به بارش برف و باران و نزول رحمت الهي، اماكن عزاداري به كليد محافظ برق مجهز شوند و به منظور رعايت نكات ايمني لازم است اماكن عزاداري به سيلندرهای آتش خاموش كن مجهز باشند و در صورت استفاده از بخاری گازی، باید از بخاری های دودکش دار استاندارد استفاده شده و اگر از پوشش سقف برزنتی استفاده می شود، به علت احتمال آتش زایی، رعایت نکات ایمنی از جمله در نظر گرفتن راه های خروج اضطراری با مشاوره کارشناسان، ضروری است.

قنبريان با اشاره به فرارسيدن ماه محرم و استفاده گسترده مردم از اجاق هاي خوراك پزي تصريح كرد: گرم كردن فضاي اتاق یا هیئت های عزاداری با اجاق هاي خوراك پزي و قراردادن اين اجاق ها در مجاورت چادرهاي برزنتي و حصير باعث ايجاد آتش سوزي مي شود و رعايت نكات ايمني جهت پيشگيري از حوادث احتمالي ضروري است.