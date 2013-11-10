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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۳۴

جام ملت‌هاي اروپا - مسكو؛

فرنگي‌كاران تركيه و گرجستان به فينال رسيدند/ ناكامي روسيه ميزبان!

فرنگي‌كاران تركيه و گرجستان به فينال رسيدند/ ناكامي روسيه ميزبان!

تيم‌هاي كشتي فرنگي تركيه و گرجستان به ديدار فينال رقابت‌هاي جام ملت‌هاي اروپا راه يافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اين رقابت‌ها كه از صبح ديروز و با حضور 6 تيم در دو گروه سه تيمي در شهر مسكو پايتخت روسيه آغاز شده ، در گروه يك اين مسابقات، تركيه با پيروزي 4 بر 3 مقابل روسيه و برتري 4 بر 3 برابر آذربايجان فيناليست شد.

بر اين اساس از مهمترين كشتي هاي اين مسابقات مي توان به شكست مينگيان سيمينوف نفر سوم المپيك لندن در يك وزن بالاتر و در وزن 60 كيلوگرم مقابل طاها محمداف از آذربايجان اشاره كرد. در ديگر مسابقات اين گروه نيز تيم‌هاي گرجستان، بلغارستان و ارمنستان اول تا سوم شدند.

بدين ترتيب از ظهر امروز تركيه در ديدار فينال به مصاف گرجستان مي‌رود و تيم‌هاي روسيه با بلغارستان و آذربايجان با ارمنستان به ترتيب ديدارها برای كسب مقام سوم و پنجم را برگزار مي‌كنند.
 

کد مطلب 2173203

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