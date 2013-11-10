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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

رحیمی:

9 هزار بیمار اعصاب و روان در رفسنجان تحت درمان هستند

9 هزار بیمار اعصاب و روان در رفسنجان تحت درمان هستند

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیر بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: حدود 9 هزار بیمار اعصاب و روان در رفسنجان در گروههای مختلف تحت درمان و ویزیت هستند.

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 9 هزار بیمار اعصاب و روان در رفسنجان تحت درمان هستند، اظهار داشت: این گروه‌های مختلف شامل روانی شدید سایکونیک مانند افسردگی و اضطراب در بزرگسالان و روانی خفیف مانند صرع، عقب‌مانده‌های ذهنی و اختلالات رفتاری کودکان در چهار نوع پرخاشگری، بی‌اختیاری ادراری، لکنت زبان و ناخن جویدن است.

وی تصریح کرد: عامل رشد در بحث بهداشت روان کمی نیست بلکه کیفی است و با روح و روان انسانها وابسته است، از نظر کیفی هیجانات، استرس ها و فشارهای عصبی همگی بر روح و روان انسانها تاثیر زیادی دارند.

رحیمی ادامه داد: باید در تمام مشکلات و گرفتاری ها و در تمامی ساعات و ایام یاد خداوند و استمداد از خداوند را در برنامه های خود قرار دهیم.

مدیر بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان همچنین یادآور شد: از دید متخصصان، امروزه عوامل فردی مانند عوامل روانی، زیستی و بیولوژیکی، عوامل خانوادگی و اجتماعی سه عاملی هستند که قادرند تا موجب گرایش فرد به اعتیاد شوند.
 

کد مطلب 2173206

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