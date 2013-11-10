به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در جلسه ای که با حضور طوبی حجازی عضو و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم و جمعی از معاونین و مديران شهرداري قم و حجت الاسلام والمسلمين دكتر کرمی ریاست دانشگاه پیام نور قم و برخی از معاونین این دانشگاه برگزار شد، گفت: بهره گیری از زندگی ائمه اطهار(س) در ترویج سبک زندگی اسلامی می تواند این موضوع را عمق فهمی کند.

وی ضمن قدردانی از مسئولین دانشگاه پیام نور استان در خصوص برگزاری همایش ترویج سبک زندگی اسلامی و سهیم کردن مدیریت شهری در برگزاری این همایش ملی اظهار داشت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به صراحت به موضوع سبک زندگی بر اساس زندگی اسلامی اشاره داشتند و خیلی مصداقی به این موارد تأکید فرمودند.

دلبري با اشاره به ویژگی‌های شهر مقدس قم و وجود مراجع عظام تقلید، حوزه علمیه قم، مسجد مقدس جمکران و شاهراه ارتباطی و مواصلاتی17استان کشور بر استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در شهر قم تأکید کرد و بیان داشت: توجه به استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، علما، مراجع، ائمه جماعات، بسیجیان و کانون‌ها و تشکل‌های مردمی در این همایش، می‌تواند موضوع ترویج سبک زندگی اسلامی را بسط و گسترش داده و شاهد یک شهر شیعی و آرمانشهر باشیم.

وی با بیان اینکه ترویج سبک زندگی اسلامی می‌تواند در رفتار، منش، روش و برخورد مردم موثر واقع شود، بیان داشت: اگر در زندگی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری عمل نماییم و سبک زندگی مردم بر اساس زندگی اسلامی شکل بگیرد در واقع شعار امسال که مقام معظم رهبری آنرا به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مزین فرمودند محقق خواهد شد.

تأکید بر رعایت الگوی مصرف صحیح

شهردار کلانشهر قم الگوی مصرف صحیح را مورد توجه قرار داد و افزود: اگر در زندگی شهروندان الگوی مصرف اصلاح شود و بر اساس سبک زندگی اسلامی شکل بگیرد آن حماسه اقتصادی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده قطعا محقق می‌شود.

دلبری به نامگذاری سالهای گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: نام‌های سالهای گذشته را اگر تجمیع کنیم می‌بینیم اینها مانند پازل‌هایی هستند برای زندگی ما، که بر اساس سبک زندگی اسلامی صورت گرفته است و نباید از اینها سرسری بگذریم و می‌بایست کارهای بزرگی صورت گیرد تا مردم را آماده کنیم.

وی با بیان اینکه کشور ما در افق 1404باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در همه زمینه‌ها پیشرفت چشمگیر داشته باشد، اذعان داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری برای ما به عنوان سند راهبردی و چراغ راه است و به هرحال پرداختن به سبک زندگی شهروندان و ترویج سبک زندگی اسلامی برای ما تکلیف است.

شهردار قم با بیان اینکه هرگونه فرهنگ سازی می بایست از همان دوران کودکی شکل بگیرد بر استفاده از ظرفیت و مخاطب قرار دادن کودکان تأکید کرد و افزود: سبک زندگی اسلامی را باید از همان دوران کودکی برای کودکان تبیین نماییم تا در بزرگسالی فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در پیکره و وجود ایشان نهادینه شده باشد.

دلبری در اين جلسه بر تعامل بيشتر شهرداري قم با دانشگاهها و مراكز فرهنگي استان بويژه دانشگاه پیام نور قم تاكيد كرد و اظهار داشت: هر چه تعامل شهرداري با دانشگاهها و مراكز فرهنگي بيشتر باشد قطعا هزينه هاي شهرداري كمتر خواهد شد و ما در مجموعه مديريت شهري به اين مهم اعتقاد راسخ داريم.

وی بهره گیری از علم و دانش و تجربیات اساتید و دانشجویان را در پیشرفت شهر بویژه فرهنگ شهرنشینی و ترویج سبک زندگی اسلامی مهم ارزیابی کرد و افزود: تعامل مديريت شهري با دانشگاهها و مراكز فرهنگي استان باعث به ثمر نشستن برنامه هاي شهرداري خواهد شد چرا كه اگر فرهنگسازي به نحو درست و مطلوب انجام پذيرد از بسياري مشكلات پيش روي مديريت شهري كاسته خواهد شد زیرا دانشگاهها بازوان خوبی برای مدیریت شهری محسوب هستند.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر کرمی رئیس دانشگاه پیام نور استان قم با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل علم به عمل و سرمایه اظهار داشت: شهرداری قم به این موضوع توجه ویژه داشته است.

وی افزود: تمیز نگه داشتن شهر، آپارتمان نشینی و شهرنشینی، امنیت در شهر، مبلمان شهری، فضای سبز و رعایت قوانین و قواعد شهرنشینی همه اینها جزو سبک زندگی شهروندان بوده که می‌توان در این همایش به آن پرداخت.

دکتر کرمی با اشاره به استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، ائمه جماعات، مراجع و بسیجیان در این همایش ملی اظهار داشت: مقالات ارائه شده به عنوان خروجی این همایش می‌تواند به صورت کتاب تهیه شده و در آینده برای مسئولان شهر بعنوان یک سند پیش روی قرار گیرد.