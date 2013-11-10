جذب 13 حامی طرح شفا در مراسم شیرخوارگان حسینی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شبانزاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود با اشاره به برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در مهدیه بزرگ شاهرود از جذب 13 حامی طرح شفا و هشت میلیون و 100 هزار ریال وجه نقد در این مراسم خبر داد و گفت: كميته امداد امام با اجراي طرح شفا بيماران نيازمند را شناسايي و با تكيه بر كمك حاميان، حركت اين عزيزان نيازمند را در مسير درمان تسهيل و كمك هاي مردمي را در طي سال ساماندهي می کند.

او افزود: اجراي طرح شفا كمك هاي مردمي را جهت مساعدت به بيماران نيازمند ساماندهي و در همين راستا اقدام به جذب حامي مي کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شاهرود ضمن بیان اینکه تعداد بسيار زيادي از بيماران تحت پوشش كميته امام خميني(ره) بالاخص بيماران صعب العلاج كه شامل بيماران سرطاني، متابوليك، ام اس و غيره در پرداخت هزينه هاي درماني دچار مشكلات فراواني هستند، تصریح کرد: با در نظر داشتن اينكه اعتبارات دولتي و حمايت موسسات خيريه پاسخگوي هزينه هاي بالای اين گروه از بيماران نیستند این طرح ها اجرا می شوند.

شبانزاده تاکید کرد: در اهميت و ارزش اطعام مساكين و نيازمندان همين بس كه وصف اهل بيت(ع) در سوره الانسان به خاطر مسئله اطعام ايشان به فقير و اسير و مسكين بوده و خداوند آنها را به سبب همين اطعام چنان مي ستايد و بزرگ مي شمارد كه نمي توان فراتر از آن را تصور و تصوير كرد.

وی با بیان اینکه طرح شفا مربوط به بیماران زمین گیر است گفت: این طرح شامل خانواده های یک یا دو نفره می شود که حامیان می توانند در خرید لوازم بهداشتی و دارویی با این بیماران مساعدت لازم را داشته باشند و هم اکنون ما توانسته ایم 105 بیمار را در شهرستان شاهرود تحت پوشش طرح شفا قرار دهیم.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: این نهاد با توجه به آیات الهی و ادامه راه اهل بیت (ع) و همچنین بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "ما می خواهیم اگر چنانچه کسی در یک خانواده ای مریض شد بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد" سعی می کنیم تا با اجرای طرح شفا نسبت به حامی یابی و تامین حداقل نیازهای بیماران تحت حمایت و در صورت امکان کمک به مراجعان موردی در بخش های غیر بیمه ای و خدمات جانبی درمان اقدام کند.