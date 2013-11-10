فارس باید درعرصه علم یک مرکز قابل ملاحظه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در بازدید از دانشگاه صنعتی شیراز و دیدار صمیمی با دانشجویان این دانشگاه داشت: به استناد آیات قرآن مجید هدف از خلقت انسان و آفرینشِ جهان، معرفت و شناخت و رسیدن به حد بندگی و عبودیت بوده و برای رسیدن به این معرفت و شناخت، همه انسانها یک راه دارند و آن راهی است که خدای متعال تعیین و به وسیله پیامبرانش اعلام نموده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام(ص) آخرین پیامبر الهی بود و کامل ترین راه رسیدن به کمال را آورده و کلیت و اصول این راه را به ما نشان داده است.

امام جمعه شیرازافزود: اما بعداز ایشان حوادثی اتفاق افتاد و جامعه آن روز به شرایط قبل از پیامبر(ص) برگشت و امام حسین(ع) در این باره می فرماید از اسلام به جز چند قطره چیزی باقی نمانده بود. اگر شرایط آنچنان که بود ادامه می یافت وضعیت جامعه به دوران جاهلیت و بلکه بدتر از آن بر می گشت و جامعه اسلامی به جایی می رسید که خوبی ها را بدی و بدی ها را خوبی می دید.

آیت الله ایمانی گفت: امام حسین(ع) با هوشیاری و بصیرت و آگاهی برای نجات بشریت و ایجاد معرفت و دور کردن جهل از جامعه قیام کرد و با خون خود هم، بهای آن را پرداخت.

وی اظهار داشت: آنچه امروز بشریت دارد اعم از امامت، مهدویت، انتظار و انقلابهایی که اتفاق افتاده، همه به برکت امام حسین(ع) است.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استان فارس باید در عرصه علم و صنعت به عنوان مرکز قابل ملاحظه ای در سطح کشور فعال باشد.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در حال حاضر بیکاری در استان ما نسبت به استانهای دیگر بیشتر است و نقدینگی موجود بانکهای ما از استان خارج می شود و در استانهای دیگر سرمایه گذاری می شود و علت این امر این است که کشاورزی استان ما کشاورزی معیشتی و سنتی است و اگر در عرصه صنعت تلاش لازم را نداشته باشیم کشاورزی سنتیِ معیشتی نمی تواند زندگی مردم استان ما را سامان دهد.

آیت الله ایمانی ادامه داد: مشکل دیگر استان فارس این است که از قدیم این استان به عنوان مرکز بازرگانی مورد توجه بوده و صادرات و واردات کشور از طریق استان فارس انجام می شده و در شرایط حاضر مسئولین ما نباید سراغ سرمایه گذاری در بخش بازرگانی و تجاری بروند زیرا این کار سرمایه گذاری نیست بلکه سرمایه بری است و سرمایه گذاری واقعی در بخش تولید است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: برای رهایی از این شرایط راهی نداریم جز حرکت به سمت صنعت و تولید و زیربنای این حرکت علم و دانش است و باید مسئولین ما با برقراری ارتباط با دانشگاه و دانشگاهیان به این سمت حرکت کنند.

در این دیدارکه مدت سه ساعت به طول انجامید آیت الله ایمانی ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه و آشنایی با دستاوردها و اختراعات اساتید و دانشجویان، در پایان نماز ظهر و عصر به امامت معظم له اقامه و پس از آن در جلسه دیدار صمیمی و پرسش و پاسخ با دانشجویان حضور یافت و به سوالات و پرسشهای دانشجویان پاسخ داد.