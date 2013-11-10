لزوم توجه به فقه در مسائل اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد؛ اظهار داشت: احکام فقهی در موارد بسیاری جدا از هم هستند و اگر فقه را به سوی قانون استنباط دهیم احکام فقهی منظومه ای می شوند و از تکه بودن خارج می شود و به مسائل اجتماعی مجال می دهیم تا در فقه حضور داشته باشند.
وی بیان داشت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای فقهی از نظر محتوای فقهی لایحه مصوب مجلس را بررسی می کند و اگر این عمل ادامه یابد نهضتی در جهت حقوقی کردن فقه ایجاد می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 2سال است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده است و طی این مدت شماره اول مجله تخصصی دین و فقه از سوی این مرکز منتشر شده است و یک کنفرانس بین المللی نیز برگزار کرده ایم.
مبلغی افزود: ابتدا لایحه هایی که در مجلس به تصویب می رسند در این مرکز به طور عمده از نظر فقهی مورد بررسی قرار می گیرند و طی مراحلی دیدگاه ها و پیشنهادهایی از سوی این مرکز به آن مصوب زمینه شده و به مجلس یا کمیسیون ارائه می شود.
وی یادآور شد: در این مرکز شورای فقهی از کارشناسان و افراد طراز اول حوزه دعوت شده اند و همچنین از اساتید دانشگاه مفید و برخی مراکز دیگر در این مرکز استفاده می کنیم و به شکل حداکثری و باز از نیروهای کشور کمک می گیریم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: عمده هدف ما بررسی فقهی بودن از نظر محتوا و درون بودن و ارتباط با حقوق و متضمن روح شریعت قانون است و مجموعه این مسائل این مرکز را شکل داده است.
وی با بیان این که کار ما فراتر از سنجش های مغایر است؛ افزود: در مواردی مشاهده شده است که شورای نگهبان قانونی را با شرع مغایرت ندارد را قبول کرده اما با مردم به نتیجه رسیدیم که آن قانون واجد یک روح نیست و اگر در مقام عمل قرار گیرد ابهام ایجاد می کند.
مبلغی با اشاره به فواید مرکز تحقیقات عنوان کرد: جایگاه بخشی علمی به فقه و همزیستی نگاه ها به نظم قانون، حضور بخش فقه در جامعه و محک زدن فقه در اداره نظم مردم از جمله اهداف این مرکز است و امیدواریم در این جهت حرکت کرده و به موفقیت برسیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر فقه را به سوی قانون استنباط دهیم احکام فقهی از تکه بودن خارج می شود و به مسائل اجتماعی مجال می دهیم تا در فقه حضور داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مبلغی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد؛ اظهار داشت: احکام فقهی در موارد بسیاری جدا از هم هستند و اگر فقه را به سوی قانون استنباط دهیم احکام فقهی منظومه ای می شوند و از تکه بودن خارج می شود و به مسائل اجتماعی مجال می دهیم تا در فقه حضور داشته باشند.
نظر شما